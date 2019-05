Muñoz ofrecerá la delegación de Hacienda a Manuel Osorio, pero se reserva la Tenencia de San Pedro Ángeles Muñoz en su intervención en el comité ejecutivo local del PP / Charo Márquez La alcaldesa afirma que el objetivo es «ampliar la mayoría absoluta» incorporando a «todos los que quieran aportar» CHARO MÁRQUEZ Marbella Martes, 28 mayo 2019, 19:01

Tener mayoría absoluta no significa gobernar en solitario. Es el mensaje que ha lanzado la alcaldesa en funciones de Marbella, Ángeles Muñoz, en el comité ejecutivo local del PP, en el que ha anunciado que ofrecerá delegaciones municipales a otras formaciones. La semana que viene comenzará una ronda de contactos con el resto de partidos políticos que han obtenido representación para ofrecerles la posibilidad de entrar en el gobierno municipal, sobre todo a OSP, con quien ha coogobernado en la última legislatura. Tan buena ha sido la relación que Muñoz ofrecerá la delegación de Hacienda a Manuel Osorio, responsable de este área durante esta legislatura. Eso sí, la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, estará dirigida por un edil popular.

Muñoz ha manifestado que espera alcanzar algún tipo de acuerdo con otros partidos, «que aunque no son necesarios, sería bueno, no tanto para la gobernabilidad, que está asegurada, sino para el futuro de la ciudad». El primero de ellos será con OSP a los que planteará que asuman áreas de responsabilidad en las que ya han trabajado. Es el caso de la delegación de Hacienda, que se ofrecerá Manuel Osorio. «Yo he tenido una estupenda relación con él y ha sido una persona muy seria y que ha llevado muy bien un área, que ha seguido el planteamiento que nosotros teníamos desde el principio», ha dicho.

No estará incluida en este ofrecimiento la Tenencia de Alcaldía de San Pedro Alcántara, que estará en manos del PP, «al haber sido el partido que ha ganado las elecciones», ha aclarado Muñoz.

«El objetivo es poder ampliar la mayoría absoluta que hemos logrado», ha insistido la alcaldesa que ha añadido que «en caso de que quieran colaborar y trabajar en favor de la ciudad, van a tener las puertas abiertas pues aun cuando hayamos conseguido una mayoría absoluta, todos deberíamos intentar aportar».

Pese a todo, la alcaldesa ha explicado que aún no tiene diseñado su futuro equipo de gobierno y que el reparto de delegaciones será resultado de la decisión del equipo del PP, «no será decisión mía a nivel personal, sino del grupo y hay que tener en cuenta la opinión de todos los que iban en la candidatura», ha matizado.

Muñoz ha calificado de «histórica» la mayoría absoluta alcanzada el pasado domingo, donde el Partido Popular ganó en todos los distritos (Marbella, Las Chapas, Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara). «Ha sido una victoria resultado del equipo, del proyecto, del programa, del trabajo realizado en el gobierno», ha apuntado.