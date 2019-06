Muñoz crea una nueva estructura de gobierno en Marbella, con tres ediles adscritos a la Tenencia de San Pedro

«No se trata de ver de dónde es cada persona»

Ángeles Muñoz defendió su decisión de poner al frente de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro a una persona no vinculada hasta ahora a este distrito en la necesidad de priorizar la eficacia en la gestión por encima de cualquier otra consideración. La alcaldesa señaló que algunas de las áreas en las que hay que hacer un mayor trabajo son Obras, Parques y Jardines y Servicios Operativos, en la que Javier García acumula una experiencia importante. «No se trata de ver de dónde es cada persona, yo soy alcaldesa y vivo en Nueva Andalucía y eso no me inhabilita para estar muy presente en Las Chapas», señaló. Muñoz aseguró que se han puesto al frente de las delegaciones a los concejales que por experiencia pueden tener mejores resultados. En ese sentido recordó que Cristóbal Garre, de quien por ser vecino de San Pedro se especulaba que podía ponerse al frente de la Tenencia de ese distrito, fue hasta ahora teniente de alcalde de Nueva Andalucía, donde el PP consiguió unos resultados sobresalientes en las últimas elecciones. Por eso , dijo, seguirá en esa responsabilidad.