Mobiliario urbano

SE utiliza esta combinación de sustantivo y adjetivo para denominar todos aquellos artilugios con los que se decoran nuestras calles. La terminología no es muy adecuada ya que los bancos, papeleras, parterres y demás inventos, si bien son urbanos, no son, precisamente, mobiliario. Y lo digo con conocimiento de que la Academia lo ha aceptado para distinguir las instalaciones facilitadas por los ayuntamientos para el pretendido uso y beneficio de los vecinos (y de aquellos que no lo son) dando varios ejemplos. Me permito discutir la propiedad del término utilizando el propio argumento de quien limpia, fija y da esplendor. La primera acepción de mobiliario es mueble y conjunto de muebles de una casa. Sabido es que mueble es aquella cosa que puede trasladarse de un lugar a otro sin alterar su sustancia y es difícil hacerlo con un banco de cualquier plaza o con una marquesina, por ejemplo. No: estas especies son inmuebles -lo opuesto a muebles, aquello que no puede moverse- por adherencia ya que por lo general están fijas al pavimento o a un edificio. Si no lo estuvieran algún amigo de lo ajeno se lo llevaría a casa o al rastro. A pesar de la fijación, cada vez que se monta un follón, los manifestantes se las ingenian para desprender todo lo desprendible y usarlo como proyectil.

Pero no es a este mobiliario al que me gustaría referirme. No. Me he transformado en todo un experto en basura gracias a nuestros munícipes que me han instalado nada menos de tres de esos depósitos verdes con tapas inservibles que se llenan de las cosas más variadas en la puerta de mi despacho en Marbella. Cada vez que entro o salgo de la portería veo a un educado ciudadano que está aportando una bolsa con diversos grados de cerramiento, hermético, regular, medio pensionista. A cualquier hora, sin reparar que la temperatura ambiente es proclive a producir cambios, para peor, en la materia orgánica del continente y que faltan horas, muchas horas para que se recoja su aportación. Los recolectores tienden a circular por la noche cuando el tráfico es presumiblemente menor y esto lo saben hasta los gatos, siempre atentos a la alimentación silvestre. Claro que ya no hay felinos como los de antes. Los hemos sublimado con los productos que venden en los supermercados. Viven en la indiferencia y ni siquiera los ratones los excitan como solían. Bueno, pues, los ciudadanos disponen de sus residuos como se ha dado en denominar a lo que tradicionalmente se denominaba por su nombre propio, a la hora que les conviene o les da la gana. Claro, como los odiosos artefactos pasan allí toda la jornada cualquiera se cree que la eliminación de los desperdicios es constante. Y como, además, vive suficientemente lejos para que los olores no le molesten, que más les da.

Lo curioso es lo que se desecha. Y eso sí que sería mobiliario urbano, efímero pero mobiliario. Porque aparecen muebles de todas clases, sillas de diversos estilos predominando el mal llamado castellano, mesas grandes, pequeñas y medianas, cómodas, a veces con sus cajones y todo, consolas enteras y por piezas, banquetas, sillones, sofás de dos y tres cuerpos, más grandes no he visto, alfombras generalmente en estado algo lamentable, televisores de aquellos más profundos que anchos, aunque ya se tiran los de plasma, radios también aunque no tanto, librerías con sus anaqueles correspondientes, cuadros, con y sin marco, cojines de los más diversos tipos, y, por supuesto, toda clase de elementos procedentes de tiendas que se han ido a la porra, mostradores, estanterías, probadores, perchas, escaparates casi completos hasta cajas registradoras. Con paciencia y maña se puede amoblar dos casas y un negocio. Un poco de barniz, pintura, hilo y aguja y marchando.

Aunque nada se compara a los colchones. Elena me lo destacó, no se le pasa nada. Es verdad, desde que sostuvimos esa conversación me he ido fijando y perdido la cuenta de los que he visto en calidad de despojos. Me pregunto por qué tanto desprendimiento cuando se afecta al imprescindible amigo con el que compartimos tantas horas de sueño y de regocijo. Será por aquello de sus vidas limitadas que se han inventado los fabricantes cuyos padres murieron en el mismo en que nacieron.

Vea, vea y me acompañará en mi inquietud. Y si tiene respuesta, la espero con interés.