Marín asegura que las obras de la Ciudad de la Justicia de Marbella pueden iniciarse a finales de 2020

El decano del Colegio de Abogados de Málaga no se cree que los proyectos judiciales de Marbella y Estepona vayan a cumplirse

Jueves, 17 octubre 2019

La futura Ciudad de la Justicia de Marbella acapara la actualidad estas semanas. Tras la noticia adelantada ayer por este periódico de que el Ayuntamiento de Marbella ha cedido a la Junta de Andalucía una parcela en la zona norte de la ciudad, ante la imposibilidad de acometer el proyecto en el edificio situado junto al Hospital Costa del Sol, que fue propiedad de Juan Antonio Roca, la Junta de Andalucía ha confirmado que ya trabaja sobre este terreno.

El vicepresidente de la Junta y consejero de Justicia, Juan Marín, ha informado que se trata de un solar de 34.000 metros cuadrados en el que, si se cierra un acuerdo, incluso sería posible arrancar con el proyecto «a final del año que viene».

Marín ha destacado que se ha encontrado «una solución a un problema que estaba enquistado desde hace demasiado tiempo, que era la ubicación del nuevo Palacio de Justicia» y ha agradecido a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, su disposición a ceder esta parcela y a buscar otra opción para el proyecto.

«Es una buena noticia para Marbella, era necesario que hubiera un interés por parte municipal y de la Consejería a dar solución a este asunto y ya vamos en el buen camino», ha resaltado. De hecho, si todos los trámites siguen su cauce la previsión de la Consejería es que «podría empezarse incluso antes de final del año que viene».

La regidora, por su parte, ha señalado que el Consistorio recuperará 38.500 metros cuadrados de suelo en el área situada por encima de La Torrecilla, frente al cementerio Virgen del Carmen, donde se podrá ubicar el complejo para unificar las sedes judiciales existentes en la ciudad.

Muñoz ha abundado en que la Junta de Gobierno Local de esta semana ha dado luz verde al abono de casi tres millones de euros derivado de una resolución judicial para recuperar la citada parcela y ofrecerla a la Consejería de Justicia, una medida que llevará a aprobación al Pleno de este mes.

Además de esta actuación en Marbella, Juan Marín ha recordado que la Consejería de Justicia también tiene previstas actuaciones en Estepona, donde la semana pasada se acordó con el Ayuntamiento la cesión de un solar enquistada desde el año 2008; y en Torremolinos, para cuyo nuevo Palacio de Justicia se han reservado en los Presupuestos de 2020 más de 1,9 millones de euros con los que acometer el proyecto y arrancar las obras.

Filtraciones, ratas y cucarachas

El vicepresidente, que ha participado en el XV Congreso Jurídico de la Abogacía del Colegio de Abogados de Málaga, también ha anunciado que la Junta está buscando un local de unos 3.000 metros cuadrados para reubicar de forma provisional algunos juzgados de Marbella que presentan graves deficiencias, como los situados en la avenida Arias de Velasco, donde los funcionarios han denunciado filtraciones y presencia de ratas y cucarachas.

El decano del colegio de abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, ha sido especialmente crítico con las administraciones, durante el acto de inauguración del congreso, por el retraso en la construcción de estas nuevas sedes judiciales. «No me creo nada. Tengo un escepticismo absoluto. No me creo nada de ninguno de los partidos políticos porque estén donde estén, la situación no es la misma, es peor. Cuando yo vea que se inician las obras, nos quedaremos tranquilos«», ha manifestado visiblemente enojado.

Lara ha señalado que en Marbella hay 1.500 abogados y que los expedientes judiciales que se tramitan son mucho más numerosos que los de muchas capitales de provincia. «Con el volumen de trabajo que tiene Marbella, con la imagen que tenemos, con la proyección turística de la ciudad, tener las sedes que tenemos es tercermundista y lamentable. Que justo el día que inauguramos nuestro congreso salga en Diario Sur que hay un plan B para la sede judicial de Marbella y hace cuatro días también haya una parcela para la Ciudad de la Justicia de Estepona, pues no me lo creo. Toca enfadarse porque está visto que todos son buenos propósitos, pero ya piensas que te están tomando el pelo y no es a todos los abogados, sino a toda la ciudadanía. Los médicos pelearán por los hospitales, nosotros lo haremos por los juzgados«.

El decano ha manifestado su satisfacción por el éxito de este congreso que ha alcanzado una cifra récord de participantes con 2.010 inscritos y que considera el congreso jurídico científico «más importe del país».