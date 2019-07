Marbella solicitará a la Junta que los 55 millones pendientes del anticipo se inviertan en colegios y centros de salud Un momento de la sesión plenaria celebrada este jueves. / Josele El pleno aprobó también solicitar a la Consejería de Educación una solución a los graves problemas estructurales del CEIP Miguel Hernández NIEVES CASTRO Marbella Jueves, 25 julio 2019, 17:38

El Ayuntamiento de Marbella solicitará a Junta de Andalucía que los 55 millones de euros que tiene aún que abonar la institución municipal como pago del anticipo reintegrable concedido en tiempos de la Comisión Gestora se inviertan en el adecentamiento de los colegios y los centros de salud del municipio. La propuesta, presentada por Opción Sampedreña en el primer pleno ordinario que celebra la nueva Corporación resultante de las elecciones locales del mes de mayo, salió adelante por unanimidad del plenario con una enmienda de modificación del PP que fue aceptada por los proponentes.

De esta forma, el pleno habilitó a la Corporación para que inicie las negociaciones encaminadas a la firma de un convenio con la Junta de Andalucía cuyo objeto sea garantizar que las cantidades adelantadas a la Comunidad Autónoma con cargo y para el pago del anticipo reintegrable concedido por la Ley Andaluza 7/06, se utilicen a partir de ahora para el adecentamiento y mejora de todos los colegios y equipamientos sanitarios de Marbella y San Pedro.

El edil de Opción Sampedreña Rafael Piña puso de relieve los deficientes trabajos llevados a cabo en los colegios por los gobiernos del GIL y la voluntad de los posteriores equipos de gobierno por intervenir cuando ya no era posible, al trascender las tareas a realizar las competencias de conservación que el Ayuntamiento tienen encomendadas. Por otra parte, Piña también llamó la atención sobre las escasas obras realizadas para adaptar estos equipamientos a las distintas normativas andaluzas de accesibilidad, climatización o seguridad. «Si hay una deuda histórica y debemos 55 millones a la Junta de Andalucía, por qué no asumir las competencias con ese dinero para arreglar los colegios y los centros de salud, y no tener que depender de otras administraciones; la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local lo permite», argumentó el concejal.

El PP se mostró de acuerdo con que las cuotas para amortizar la deuda del Ayuntamiento se reinviertan en la ciudad para mejorar las infraestructuras educativas y sanitarias, pero matizó la propuesta con la citada enmienda de modificación, al entender que asumir las competencias de educación y sanidad «es una cuestión demasiado compleja para el Ayuntamiento».

El Partido Socialista rechazó también que el Ayuntamiento se eche a la espalda las competencias que en este sentido tiene la Junta de Andalucía y presentó también una enmienda de modificación de la propuesta para que se firmara un convenio para el arreglo de las infraestructuras, pero con un calendario de actuaciones comprendido entre 2019 y 2022, que OSP rechazó al entender que es «inviable» asumir la tarea en tan corto espacio de tiempo.

Por otra parte, pero también en materia educativa, el pleno aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos, una propuesta presentada por el equipo de gobierno por la que se instará a la Consejería de Educación a solucionar las graves deficiencias estructurales que padece el CEIP Miguel Hernández. El concejal del PP Javier García, a su vez teniente de alcalde de San Pedro, afirmó que el equipo de gobierno va a luchar para que se establezca una hoja de ruta que contemple inversiones con todo lo que hay que hacer en el centro en los próximos años, empezando ahora por lo más inmediato. Cabe recordar que en base a los informes de los técnicos municipales y del cuerpo de Bomberos, el pasado mes de mayo se procedió a la clausura del módulo dos de las instalaciones, cuestión que obligó a trasladar a los alumnos a espacios educativos no concebidos como aulas.

La semana pasada la alcaldesa Ángeles Muñoz abordó este asunto con la delegada provincial de Educación, Mercedes García Paine, a lo que siguió una reunión entre técnicos de ambas administraciones que volverá a repetirse este viernes. Este colegio data del año 1977 y alberga a 680 alumnos.