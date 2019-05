MARBELLA SEPARADA DEL MAR

EN la reciente campaña para las elecciones locales, los debates celebrados han contado entre sus puntos de controversia con el urbanismo, siempre incierto e incluso piedra de escándalo en Marbella. Todos los candidatos estuvieron de acuerdo en que la ausencia de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana perjudica gravemente las inversiones en nuestro término municipal, lo que puede ser motivo para que determinadas iniciativas terminen siendo captadas por otros municipios vecinos. Tampoco ha dejado indiferente a ningún grupo la solución al cronificado problema de las playas: los espigones transitables o los espigones sumergidos. En ambas preocupaciones, de forma directa o indirecta, aparece la vinculación de Marbella con el mar; algo que puede parecer obvio en tanto que estamos en una ciudad litoral, sin embargo, especialmente a raíz de la eclosión de la Marbella turística, se fue produciendo una separación entre la ciudad y el mar, con un evidente deterioro en la comunicación visual y espacial. Resulta muy interesante la serie de artículos que, en la segunda mitad de los años ochenta del pasado siglo, publicó en la revista 'Imagen de Marbella' el arquitecto de origen cubano y vinculado a la ciudad, Bernardo Díez Boullosa. En uno de ellos se preguntaba «cómo se separó a Marbella del mar». La vieja marina, que tenía prolongación espacial y visual con el casco urbano, queda alejada del entramado urbano por una serie de construcciones no siempre respetuosas con el trazado del modelo urbanístico del pueblo. Destacaba Boullosa que el punto de partida fue el éxito del hotel El Fuerte, abierto en 1957, con 55 habitaciones y solamente cuatro plantas. Pero muy pronto, un poco más arriba comenzó a construirse 'La Torre de Marbella' con nueve plantas, algo realmente inusual para la zona. Quedaría destronada muy pronto cuando se levantó el edificio Mediterráneo con quince alturas, algo realmente distorsionador del paisaje y una barrera espacial y visual. Según Boullosa fue el inicio de una carrera desenfrenada por las construcciones dejando de lado 'elementales normas del urbanismo'. Decía: «cuando se estudia el trazado de Marbella pueblo uno se pregunta por qué la constante ha sido el separar al pueblo del mar. El desarrollo más aceptable y lógico de Marbella hubiera sido la prohibición absoluta de construir más de dos alturas, al menos en el polígono comprendido entre las calles Miguel Cano, el principio de la avenida Duque de Ahumada y la avenida Ramón y Cajal». Destacaba que en esta zona se encuentra el edificio Marbell Center, al que califica como nefasto y recomendaba su construcción en Frankfurt donde no desentonaría. Dividía el término municipal, desde una perspectiva urbana, en tres sectores: el pueblo original en torno a la vieja muralla; la expansión periférica del pueblo antiguo extramuros y las zonas de urbanizaciones. Este último sector, en la actualidad, es un capítulo aparte, necesitando de la dedicación por parte de una concejalía, ya que el número de las existentes se encuentra en torno a las ochocientas, dándose el caso de que muchas de ellas carecen de saneamiento o de aceras en sus calles. El arquitecto Díez Boullosa, de manera muy didáctica, dividía el término municipal, tomando como punto central el Paseo de la Alameda, en los sectores oeste y este; el primero eminentemente residencial y el segundo industrial. Cada uno de estos sectores los dividía a su vez en cinco subsectores. El estudio del urbanismo y del desarrollo arquitectónico en Marbella es una faceta de gran interés en la que es recomendable la tarea llevada a cabo por el doctor en Historia Francisco Moreno. Con todo, sigue resultando un buen asunto de reflexión el de la separación de la ciudad del mar. Aunque la desestacionalización del turismo pasa necesariamente por la diversificación de la oferta, sigue siendo imprescindibles el sol y la playa. La guerra de la arena, en la que todos los años los temporales ganan la batalla, da idea de la preocupación que existe en la administración local y en la ciudadanía en general. Cabe preguntarse si, cuando lleguen los espigones, lentamente como todas las infraestructuras que se crean en Marbella, los problemas habrán terminado. Posiblemente la restitución de los espigones no sea el único punto a tener en cuenta en la necesaria relación de Marbella con el mar de su litoral.