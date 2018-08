Marbella refuerza los controles sobre los negocios de alquiler de vehículos eléctricos Usuarios de vehículos eléctricos circulando por el paseo marítimo esta semana. :: josele-lanza La Policía Local ha precintado un establecimiento en Puerto Banús y ha levantado dos actas tras realizar media docena de inspecciones en el último mes y medio NIEVES CASTRO MARBELLA . Viernes, 17 agosto 2018, 00:15

Las autoridades locales han puesto el foco sobre la proliferación en Marbella de establecimientos dedicados al alquiler de vehículos eléctricos destinados al ocio, los llamados Vehículos de Movilidad Personal (VMP) tipo patinetes, segway, bicicletas, monociclos o 'skateboards' alimentados con batería, a menudo conducidos por personas sin experiencia, incluso menores, con el objetivo de armonizar de forma segura y ante la ausencia a nivel general de norma o legislación específica, la convivencia entre este nuevo tipo de movilidad y la peatonal.

A principio de verano, como ya informó SUR, el Ayuntamiento regulaba de forma temporal, a golpe de bando, las zonas de circulación de los VMP destinados tanto al ocio como al transporte de mercancías o viajeros, a fin de evitar percances en una época del año donde la población llega a triplicarse, pero ésta no es la única medida adoptada por la institución municipal para pilotar una situación que se está convirtiendo en un auténtico quebradero de cabeza para muchos ayuntamientos de ciudades turísticas. A primeros de año, la delegación municipal de Industria y Vía Pública de Marbella inició de oficio una revisión específica de los negocios de alquiler con el propósito de comprobar que los locales cumplían las distintas normativas y contaban con licencia de apertura.

Dicha inspección se centró en el entorno del paseo marítimo, donde se concentran la gran mayoría de establecimientos de este tipo, identificándose casi una decena de ellos. Tras las pertinentes comprobaciones, los inspectores señalaron dos locales destinados al alquiler con problemas de legalización, y mientras que uno de ellos, situado en Marbella, ha regularizado su situación, el otro, localizado en Puerto Banús, ha sido precintado este mismo lunes por la Policía Local al carecer de licencia y tras recibir los pertinentes requerimientos, advertencias y avisos. Fuentes municipales explican que estos establecimientos, cuando se abren en los hoteles, como es el caso de los dos negocios identificados, deben contar con una licencia propia si los vehículos que alquilan no se destinan a uso exclusivo de los clientes del hotel, al tratarse por tanto de un establecimiento independiente.

Vía Pública afirma que existe una «alarma ciudadana por el uso abusivo e inapropiado de este tipo de vehículos»

El concejal del ramo, José Eduardo Díaz, explica que su departamento inició la campaña de control sobre los negocios de alquiler «ante la alarma ciudadana que existe por el uso abusivo e inapropiado de este tipo de vehículos». A propósito del negocio precintado, el motivo por el que se ha decretado el cierre ha sido la ausencia de licencia de apertura, pero el responsable matiza que en este caso Industria y Vía Pública ha sido especialmente exigente al comprobarse «la peligrosidad» de la actividad que se desarrollaba por los tipos de vehículos que se ofertaban para el alquiler.

Licencia

«Dentro de lo que son nuestras competencias, rozando con las de Tráfico y la Policía, hemos hecho lo que hemos podido, que es atacar, sobre todo, a las autorizaciones que tienen estos establecimientos para poder alquilar y exigir, como mínimo, que tengan una licencia. Respecto al cierre en Puerto Banús, decir que una vez que se ha comprobado que el propietario no ha sido capaz de arreglar la documentación se le ha precintado el local, que es la medida más extrema a la que puede llegar el Ayuntamiento; no es una medida que nos guste, pero viendo que el tipo de elemento que alquilaba ponía en grave riesgo el tráfico en la zona y en grave riesgo a los menores que hacían uso de los aparatos, hemos decido actuar. Además, ha habido gran cantidad de denuncias de comerciantes y vecinos avisando del tipo de vehículos que alquilaba este establecimiento, y como no tenía su licencia en regla hemos actuado de la manera más drástica que podíamos, apoyándonos también en un informe de la Policía Local que lo argumentaba y lo justificaba», explica el responsable municipal.

La Policía Local ha realizado media docena de inspecciones desde el mes de julio en los negocios de alquiler y ha levantado dos actas, además, desde Industria y Vía Pública se prosigue con la campaña especial de vigilancia sobre estos locales a los que se recomienda que cualquier ruta que organicen la lleven a cabo en grupo y de manera ordenada por las zonas habilitadas para ello.

Ordenanza

La campaña de convivencia impulsada este verano por la delegación incide asimismo en este aspecto, igual que lo hace la futura Ordenanza Municipal de Convivencia que irá a aprobación definitiva en el próximo pleno. Esta norma amparará con una redacción genérica la actuación policial en tres casos: cuando estos vehículos eléctricos circulen por una vía en la que hay una gran densidad de viandantes, ante maniobras peligrosas para los peatones y en aquellas zonas que no estén habilitadas para la circulación de vehículos eléctricos. «Estas tres casuísticas las hemos regulado en la futura Ordenanza de Convivencia para que la policía pueda actuar, pero este asunto seguro será desarrollado en una ordenanza más extensa porque la proliferación de estos negocios es constante y cada día salen vehículos nuevos, por lo que Marbella necesita, como ya están haciendo otras ciudades, una regulación específica», zanjó el máximo responsable de Industria y Vía Pública.