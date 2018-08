Marbella paraliza los trabajos de iluminación de una fuente histórica tras horadarse la piedra «por error» La fuente, cuyo origen se remonta al siglo XVII o XVIII, se ubica en la Plaza de los Naranjos, en la confluencia con la Plaza Fernando Alcalá. :: j.-lanza El Ayuntamiento, que tiene previsto un proyecto de recuperación integral del fontanal de la Plaza de los Naranjos, repercutirá el gasto proporcional de la restauración a la empresa NIEVES CASTRO MARBELLA. Viernes, 10 agosto 2018, 00:12

El Ayuntamiento de Marbella ordenó este pasado miércoles la paralización urgente de los trabajos de iluminación ornamental que acometía Ituval sobre la fuente histórica de la Plaza de los Naranjos, después de que técnicos de la delegación municipal de Obras detectaran que operarios de la empresa habían horadado la pila, al parecer, «por error», a fin de crear una canalización para iluminar el interior. Para paliar el daño, la institución municipal ha acordado incluir los trabajos de restauración necesarios en el proyecto de recuperación integral de la fuente que prepara el departamento de Educación, Cultura y Patrimonio, repercutiendo el gasto proporcional a la empresa adjudicataria de los trabajos de iluminación ornamental.

Cilniana, la asociación para la defensa del patrimonio, ha puesto los hechos en conocimiento de la Delegación Territorial de Cultura de la Junta de Andalucía y el próximo lunes se reunirá con los representantes municipales de Obras y Patrimonio, Javier García y Carmen Díaz, respectivamente, para recabar amplia información sobre lo sucedido y conocer al detalle los planes que tiene el Ayuntamiento para este elemento emblemático del paisaje urbano marbellí, cuya fabricación se remonta al siglo XVII o XVIII.

En el escrito remitido por el presidente de Cilniana, Francisco de Asís, a la delegada territorial de Cultura, Monsalud Bautista, al que ha tenido acceso este periódico, se hace saber que la institución municipal ha liderado unas obras sobre el fontanal a fin de dotarlo de iluminación, y que, para ello, «ha procedido a la rotura de la citada fuente, siendo más que evidentes los daños causados a la misma». La asociación expone que «puestos en contacto con la Delegación de Cultura (del Ayuntamiento), se nos ha comunicado que dichas obras se han acometido sin su conocimiento».

«Dado el notable valor patrimonial e histórico de la fuente, que podría datarse de finales del siglo XVII o principios del XVIII, la asociación Cilniana reprueba de forma categórica el hecho y solicita a esa Delegación Territorial que inste al Ayuntamiento de Marbella a que, en ulteriores acciones, se atenga a las normas establecidas para garantizar la integridad del patrimonio local», concluye el escrito.

Recuperación

Requeridas explicaciones sobre el asunto, el concejal de Obras afirma a SUR que la adjudicataria de los trabajos «considera que ha sido un error suyo y se muestra dispuesta a subsanarlo a través de una empresa especializada». El responsable afirma que la indicación de los técnicos de su departamento era la de utilizar la canalización existente -el conducto por el que los motores de agua reciclada de la fuente reciben la corriente- para llevar a cabo la instalación de la iluminación ornamental; sin embargo, la realidad es que los operarios de la empresa comenzaron a hacer otra canalización justo al lado. «La empresa asume su responsabilidad. No ha entendido la orden y en vez de usar la canalización ya existente, los operarios empezaron a hacer la regola para meter una nueva canalización. La suerte es que lo paramos a tiempo», asegura García.

El edil confirma que los trabajos de iluminación no se retomarán hasta que la fuente no esté totalmente recuperada, repercutiendo el coste proporcional a la empresa. «Se ha parado, se ha tapado y ahora mismo no hay ningún impacto visual, pero consideramos imprescindible que los trabajos de restauración integral de la fuente, subsanen esta pequeña incidencia», afirma el concejal de Obras.

Está previsto que la restauración se lleve a cabo por una empresa especializada en Patrimonio en los próximos meses, mediante un contrato menor (lo que implica mayor rapidez al no tener que sacar la adjudicación a concurso público). La citada recuperación integral, que el Ayuntamiento pretende hacer de la mano de Cilniana, «al considerar que esta fuente es patrimonio artístico de la ciudad -dice el edil-», pondrá a punto este elemento después de la limpieza a la que fue sometida a finales del año pasado.

La recuperación prevista por el departamento de Carmen Díaz incluye, entre otras acciones, la eliminación de grapas de hierro oxidadas en las placas de mármol, la eliminación de carbonatos, la restauración de los caños y la mejora de los motores y los desagües.