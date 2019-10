Marbella ofrece suelo para los juzgados tras frustrarse el proyecto de llevarlos junto al Hospital Parcela situada en la carretera de Ojén donde se pretende construir la Ciudad de la Justicia. :: josele Se trata de una parcela situada al norte de la urbanización La Torrecilla, en la carretera de Ojén, que no requiere de recalificación urbanística HÉCTOR BARBOTTA MARBELLA. Jueves, 17 octubre 2019, 00:11

El Ayuntamiento ha puesto en marcha un plan B para que la ciudad pueda contar con una Ciudad de la Justicia. El proyecto original, que consistía en utilizar el edificio situado junto al Hospital Costa del Sol que había sido propiedad de Juan Antonio Roca, no podrá salir adelante al no haberse conseguido que el Ministerio de Fomento considerara tramo urbano la zona afectada. Esa calificación hubiese permitido superar el obstáculo que supone que no exista distancia suficiente entre la construcción y la carretera, motivo que en su día supuso la paralización de su construcción cuando sus propietarios pretendían levantar un hotel.

De esa manera, la adaptación del edificio a Palacio de Justicia -que contaba con la aprobación de la plataforma Pro Centro Judicial Costa del Sol, al que pertenecen el Colegio de Procuradores, la delegación marbellí del Colegio de Abogados de Málaga y el juez decano de la ciudad, además del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) Marbella-, ha sido descartada definitivamente tras no alcanzarse el acuerdo con el Ministerio de Fomento.

El plan ahora propuesto por el Ayuntamiento es la cesión a la Junta de una parcela situada en la carretera de Ojén, frente al cementerio Virgen del Carmen, que el Ayuntamiento está a punto de recuperar en cumplimiento de un mandato judicial que requiere un desembolso de unos dos millones de euros por parte de la institución municipal.

Esta parcela, sobre cuya cesión para construir la Ciudad de la Justicia ya cuenta con el visto bueno de la Junta, según aseguran fuentes municipales, permitiría alcanzar el objetivo de unificar en un solo edificio todas las sedes judiciales de Marbella, dispersas en la actualidad en tres localizaciones diferentes.

La Administración autonómica requiere 15.000 metros cuadrados de suelo y la parcela propuesta por el Ayuntamiento supera los 35.800, por lo que se considera que podrá albergar algún equipamiento público más además de los juzgados. Uno de ellos podría ser de proveer de aparcamientos tanto a la futura Ciudad de la Justicia como al cementerio. Otra de las ventajas que ofrece este suelo, situado al norte de la urbanización La Torrecilla, es es que no requiere de modificaciones urbanísticas.

Nueva construcción

La desventaja es que la puesta en marcha de esta iniciativa obligará al Gobierno andaluz a realizar una inversión mayor a la prevista, ya que es necesario construir el edificio desde cero. Esta actuación, de acuerdo a la propuesta municipal, debería ser asumida por la Junta de Andalucía tras aceptarse la cesión de la parcela por parte del Ayuntamiento.

Representantes del equipo de gobierno y técnicos municipales, encabezados por la alcaldesa, realizaron en los últimos meses diversas gestiones con responsables del Ministerio de Fomento para intentar encontrar una solución que permitiera adaptar al edificio situado junto al Hospital a su uso como Ciudad de la Justicia, según han asegurado fuentes del Ayuntamiento.

La norma establece que en tramos no urbanos la distancia entre los inmuebles y la demarcación fijada para las carreteras sea de 50 metros, distancia obligatoria que desaparece cuando se trata de zona urbana. Debido a la especial configuración de la zona y a la existencia de edificios construidos a pie del trazado de la A-7, el Ayuntamiento propuso que se considerara tramo urbano a todo ese sector. La solicitud fue realizada por escrito el pasado 5 abril y fue respondida negativamente desde el Ministerio de Fomento el 18 de junio.

Una delegación municipal encabezada por la alcaldesa se trasladó a Madrid una semana después para intentar alcanzar un acuerdo, pero los responsables de Fomento se negaron a aceptar la propuesta municipal, según las citadas fuentes.

Esta diferencia se produjo con posterioridad a que el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía llegaran a un acuerdo, todavía durante la etapa socialista en el Gobierno andaluz, para la construcción del futuro Palacio de Justicia en el inmueble.