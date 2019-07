Marbella Film Office ha atendido este año alrededor de 40 producciones Se trata de rodajes de películas, anuncios, series y cortometrajes de productoras nacionales y extranjeras SUR MARBELLA. Lunes, 22 julio 2019, 00:03

Marbella Film Office ha atendido alrededor de 40 producciones audiovisuales, nacionales e internacionales, desde principios de año, según ha informado la Delegación de Turismo del Ayuntamiento. El objetivo de este departamento, integrado en la red Andalucía Film Commission y European Film Commissiones Network, es el de facilitar, asesorar e intermediar en todos aquellos trámites, localizaciones y permisos necesarios para el ejercicio de esta actividad en la localidad. El objetivo es atraer inversión y posicionar a Marbella dentro del mayor número de filmaciones posibles. El departamento ha gestionado más de 700 producciones audiovisuales.

Entre el origen de las productoras destacan Alemania, Inglaterra, Suecia, Irlanda, Francia y Holanda, así como americanas y japonesas.

Según la directora de Turismo, Laura de Arce, el principal objetivo de Marbella Film Office es posicionar a Marbella como destino de rodaje porque aporta una beneficio positivo para el sector hotelero y servicios, ya que se estima que más del 30 por ciento del presupuesto global de una producción se ejecuta en las localizaciones elegidas. Pero, sobre todo, representa una excelente difusión publicitaria gratuita para la localidad. La imagen de Marbella dentro de estas producciones no solo solo participa como escenario de grabación, sino que representa un trato especial dentro de muchos de los contenidos y temáticas de estos programas y documentales, especialmente en televisión, por lo que supone un importantísimo escaparate y promoción turística de carácter internacional», ha afirmado.

Anuncios y películas

En lo que va de año se han gestionado a través de Marbella Film Office ocho anuncios publicitarios -Toyota Aygo, Finnair, Lidl, Mc'Donalds Dani García, BBVA y Hotpoint Ariston-, dos películas -'The Paradise' y 'Mamá se fue de Viaje'-, tres series de Televisión -'The Paradise', 'Toy Boy' y 'The Worrior Nun-, 11 programas de televisión - 'Donde Comen dos' de RTVE, 'Arranca en Verde' de RTVE, 'No Limits Vacations', 'The Art of Travel' de TV Austria, 'El con the move' Filipinas, 'Tu Destino de Vacaciones' TUI, programa para la TV Japonesa TBS, 'Polopos' Holanda, 'A Place in the Sun' Inglaterra, 'Al Alaraiya News Channel Show' y 'Katie Price, My Crazy Live' ITV- y doscortometrajes -'No reveles mi identidad' y 'Coastland'-.

Asimismo, a través de esta oficina también se ha ayudado a la celebración de seis sesiones de fotos para la revista Glamour, Hood Agency Moda, 'Jersey Dresses' Dinamarca, 'Bon Prix' Moda, GSK Moda Reino Unido y Revista Golf Du Maroc.

También vídeos corporativos y musicales, entre los que figura el nuevo vídeo musical del ganador de la Voz Kids Alemania.