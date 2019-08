Marbella Arena inaugura su programación, que se extenderá a lo largo de todo el verano El nuevo auditorio Marbella Arena. / A.Paz La antigua plaza de toros de Puerto Banús abre sus puertas con el campeonato mundial del peso mínimo de boxeo ANDREA JIMÉNEZ Marbella Sábado, 3 agosto 2019, 23:50

La plaza de toros de Puerto Banús ha quedado atrás para dar paso al auditorio Marbella Arena, que hoy abre sus puertas tras meses de remodelación. El nuevo espacio quiere convertirse en un referente cultural en la zona siguiendo una programación variada, que comienza este domingo 4 de agosto con el campeonato del mundo del peso mínimo de la Federación Internacional de Boxeo (IBF), un título que actualmente ostenta la española Joana Pastrana y que volverá a defender en Marbella.

«Es un hito para la ciudad que este campeonato se celebre aquí, nos da una imagen internacional. Queríamos apostar por el boxeo femenino, para darle más protagonismo y visibilidad», explican desde Desert Marine, la empresa explotadora del auditorio.

Al tratarse de un espectáculo de boxeo, el nuevo recinto se estrena con una disposición especial para el evento, con entradas que van desde los 25 hasta los 160 euros. Para aquellos que quieran ver el combate en primera línea, el auditorio contará con una zona vip, en la que se incluirá una cena tipo cóctel para los asistentes. El coso se completará con asientos 'platinium', 'gold' y 'silver', cuyos precios variarán según la distancia a la que estén del escenario.

Esta distribución no se mantendrá en todos los espectáculos previstos, que se desarrollarán a lo largo del mes de agosto. Al tratarse de conciertos, el espacio se diseñará en torno al escenario, ubicado en uno de los lados del la pista central.

Diego El Cigala y Navajita Plateá serán los encargados de inaugurar la agenda de conciertos de Marbella Arena, el martes 6 de agosto. La actividad del nuevo auditorio no parará, ya que al día siguiente (miércoles 7 de agosto), tendrá lugar Pueblos Blancos Music Festival, con la gira de despedida de Burning, acompañado de La Frontera, Rubén Pozo y Lichis. Le seguirán Los Secretos y la Unión, que actuarán en el espacio marbellí el viernes 9 de agosto.

El cartel previsto para el mes de agosto lo completan Pablo Milanés el domingo 11 de agosto; seguido de un tributo a Queen y U2 llamado 'This is what we living for', el miércoles 14 de agosto. El broche final lo pone 'Cabalgando entre costuras', un espectáculo que une moda, caballos y música. Las entradas para toda la programación se pueden adquirir en diferentes puntos de venta, como El Corte Inglés, Correos o en la propia web del recinto.

Aunque la programación oficial para el mes de agosto es la mencionada anteriormente, no se descarta añadir algún otro espectáculo más, según subrayan desde Desert Marine. En caso afirmativo, tendría que programarse antes de octubre, ya que Marbella Arena volverá a cerrar sus puertas para acometer la segunda parte de los trabajos de remodelación.

Estas obras incluirán la instalación de una cubierta textil para poder mantener el espacio abierto en invierno y así albergar nuevos espectáculos. Otra de las grandes apuestas para esta segunda fase es la mejora de los locales aledaños al coso, con el objetivo de darle vida a la zona a través de la creación de tiendas de moda, restaurantes o pequeños espectáculos. «Será un polo de atención permanente, para mantener vivo el espacio», afirma Rafael Sánchez, del Grupo Teatro Goya, propietario del recinto.

Otra de las ideas que desarrollará Marbella Arena es la sección de 'jóvenes creadores', en la que se buscará dar cabida a los artistas de la ciudad. «Pediremos que propongan cosas, queremos contar con la opinión de estos artistas. El auditorio será un motor de desarrollo local, un espacio donde poder mostrar su talento», apuntan desde Desert Marine, y aseguran que a partir de septiembre se comenzará a darle vida al proyecto. «Queremos incluir a artistas de toda índole, no solo musicales».

Aunque la apertura original estaba prevista para el mes de junio, Marbella Arena no ha podido comenzar su andadura hasta hoy por retrasos en las obras. «Al haber estado cerrada la plaza durante ocho años, el hormigón de las gradas tenía problemas de filtraciones y óxido que se han tenido que subsanar», comenta Sánchez.

Este nuevo auditorio tiene un aforo para 5.300 personas (1.200 sentadas en el ruedo y 60 palcos distribuidos en tres líneas), y su distribución permitirá ocuparlo en 15 minutos y desalojarlo en poco más de cinco. Según apuntan desde la propiedad, su construcción ha generado 300 puestos de trabajo directo y creará un total de 675 puestos de trabajo directos e indirectos a raíz de su apertura. La inversión total asciende a 30 millones de euros.