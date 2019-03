CUANDO LLEGARON LOS EMIGRANTES

EN el mes de octubre de mil novecientos sesenta y nueve la emisora Radio Marbella, de la cadena sindical, que dirigía Juan Carlos Reina Lozano, prestó atención a una singular y emotiva noticia: la llegada a Marbella de cuarenta y dos emigrantes malagueños que formaban parte de la primera "Operación España". Se contó en el diario hablado "Pregón" que a la una y media de la tarde reunía a los marbelleros en torno al aparato de radio. En ausencia de estadísticas rigurosas y oficiales, las oficiosas aseguraban que a finales de la década de los sesenta eran más de dos millones seiscientos mil españoles y españolas los que integraban la cifra de emigrantes españoles por todo el mundo, con especial incidencia en los países americanos. En el otoño de 1969, que a Marbella había llegado muy lluvioso con una tromba de agua de resultados catastróficos, el Régimen decidió organizar la primera 'Operación España' para posibilitar el regreso de españoles emigrantes en naciones americanas con permanencia de más de veinticinco años en el extranjero. Se trataba de pasar un tiempo en España o quedarse definitivamente. Integraron el grupo mil trescientas personas que realizaron la travesía en barco en un recorrido que duró veinticinco días, teniendo como punto de destino el puerto de Barcelona. Desde la capital catalana, mediante el tren y autobuses se trasladaron a las diferentes ciudades españolas de las que eran naturales. En el puerto de Barcelona fueron recibidos por el ministro de trabajo en representación del Jefe del Estado. El gobierno se había valido en la misión de los buques 'Ciudad de Barcelona', 'Cabo San Vicente' y 'Satrústegui'. Mediante el ferrocarril se trasladaron a Málaga cuarenta y dos emigrantes que fueron recibidos multitudinaria y efusivamente en la estación. No se escatimó en motivos florales y en estandartes y banderas españolas para dar el necesario carácter festivo al acontecimiento y crear la rimbombante puesta en escena propia de la época. No faltaron los grupos de Coros y Danza de la Sección Femenina y de Educación y Descanso y la Banda Municipal de Música de Málaga. Amplia la representación de autoridades que dieron la bienvenida, encabezada por el Gobernador Civil y jefe provincial del Movimiento, Ramón Castilla Pérez; el presidente de la Diputación, José Marqués; el jefe del sector naval, Carlos Pardo y el delegado provincial del Ministerio de Trabajo, Manuel Enciso. Tras ser debidamente cumplimentados por las autoridades, fueron trasladados en autobús al Santuario de Nuestra Señora de la Victoria, patrona de Málaga, donde asistieron a un oficio religioso. Era el viernes, diez de octubre. Al finalizar el acto religioso, se despidieron de las autoridades y viajaron hasta el hotel 'Bellamar', en Marbella, donde, junto a las autoridades locales, compartieron una excelente cena antes de retirarse a descansar. En aquel momento el 'Bellamar' era un hotel escuela de referencia. A la mañana siguiente realizaron, a las nueve y media, una visita a la 'Ciudad Sindical' de Las Chapas (posteriormente 'Residencia de Tiempo Libre'). A continuación degustaron un desayuno en el hotel 'Don Pepe' y realizaron un recorrido por las instalaciones del establecimiento, que llevaba cinco años abierto y que era uno de los 'gigantes' de la hostelería de la Costa del Sol. A la vuelta del hotel recorrieron brevemente el Casco Antiguo, antes de iniciar el regreso a Málaga para una recepción oficial. Posteriormente cada uno marchó a su pueblo de origen. El mismo día en que la 'Operación España' llegaba a Marbella, se reunió la Permanente Municipal, presidida por el alcalde accidental, Antonio Maíz Viñals, que aprobó la adquisición por el Ayuntamiento de unos terrenos en la carretera de Ojén para levantar un edificio de cinco alturas y veinticuatro viviendas, destinado a las familias damnificadas por la tremenda tromba de agua que descargó sobre Marbella en la madrugada del cuatro de octubre de aquel año, provocando graves inundaciones. Se firmó un contrato con la constructora Alfaro para tener el edificio terminado en dos meses y medio y poder alojar a las familias que provisionalmente lo hacían en el hotel San Nicolás de la Avenida Ricardo Soriano. Entre los muchos visitantes que llegaban a Marbella, en gran medida de renombre internacional, las crónicas de la época también recogieron la llegada más modesta de estos emigrantes que llevaban la mayor parte de su vida fuera del país y siempre ansiando el regreso, al menos temporal. No parece que sea un episodio definitivamente cerrado tantos años después.