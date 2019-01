La Junta pide la licencia de obras para el nuevo instituto de San Pedro y la Tenencia dice que la tramitará de urgencia Reunión de la Junta Municipal de Distrito de San Pedro. :: sur La Junta de Distrito aprueba por unanimidad dar carácter preferente a los trámites para que «cuanto antes» esté expedido el permiso MÓNICA PÉREZ MARBELLA. Miércoles, 16 enero 2019, 00:55

Cuando el próximo mes de mayo se ponga fin a la legislatura San Pedro habrá visto materializadas, en mayor o menor grado, de ejecución, las cuatro reclamaciones que en 2015 los ediles de OSP pusieron sobre las mesa como condición para apoyar un gobierno tripartito que, sin embargo, sólo mantuvieron dos años pero que consiguió arrancar a la Junta de Andalucía un compromiso con la zona con el que quienes más han ganado han sido los sampedreños. Tras la refinanciación de la deuda con la Administración autonómica y la obra de la pasarela peatonal, fue a finales del año pasado cuando echaban a andar las obras del esperado centro de salud. Esta semana ha llegado hasta Urbanismo la solicitud de la licencia de obras para el único proyecto que quedaba pendiente: el nuevo Instituto de Educación Secundaria. De forma paralela a la redacción del proyecto, el Ejecutivo andaluz saliente ha dejado la petición cursada y desde la Tenencia de Alcaldía de San Pedro se anunciaba ayer que el documento será tramitado de urgencia. El asunto se abordó este lunes en la primera Junta Municipal de Distrito del año 2019 en la que se aprobó, entre otras propuestas, dar carácter preferente y de urgencia a la expedición de la licencia de obra del nuevo instituto. Aunque la potestad de otorgar este carácter de preferencia recae en la figura del teniente de alcalde sampedreño, fue el propio Rafael Piña quien quiso trasladar el asunto a la Junta Municipal de Distrito para hacerla partícipe.

«La Tenencia de Alcaldía siempre ha entendido que la escolarización de nuestros alumnos es una prioridad del más alto nivel. Por eso estábamos a la espera de recibir la solicitud de dicha licencia por parte de la Junta de Andalucía, y desde Urbanismo nos han confirmado su recepción esta misma mañana (por ayer)».

Informes

OSP aplaude que sus reivindicaciones a la Junta se hayan atendido en una legislatura

Una vez recibida la solicitud, «el personal técnico y jurídico de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro se ha puesto a trabajar para darle salida a la mayor brevedad posible», explica Piña, quien explica a SUR que ya se han requerido los pertinentes informes de suministros, infraestructuras y arquitectos, entre otros. El edil recuerda, en cuanto al proyecto de urbanización de la parcela -aún no recepcionada- que viene reclamando la Junta, «que no es necesario, como recoge la LOUA y como hemos venido explicando al tratarse de una obra de interés público en la que se puede ir trabajando mientras se concluyen ese proyecto, pendiente sólo de resolver el tema de suministro eléctrico», indica, poniendo como ejemplo cómo el colegio Teresa León «se inició inicialmente en la situación similar». «Se ha comprobado tras estudiar la ley que ésta da la posibilidad de que, en zonas ordenadas, aunque no cuenten con el proyecto de urbanización, se puedan ceder si van destinadas a equipamientos públicos, como en este caso, un instituto de Secundaria. Los informes nos dicen que ello garantiza que podamos otorgar la licencia de obras. Eso está garantizado como hemos venido exponiendo desde hace tiempo».

Desde OSP se aplaudía ayer que la legislatura termine con sus cuatro peticiones atendidas. Para el presidente de la formación, Manuel Osorio, «es un gran logro que un equipo de trabajo compuesto por dos concejales haya sacado adelante sus 4 objetivos en una única legislatura, lo que viene a afianzar la idea de que si OSP no estuviera en la arena política San Pedro no estaría recogiendo ahora estos frutos que redundan en el beneficio de toda la ciudadanía».