La Junta garantiza que hará las grandes obras pendientes en Marbella aunque no estén en presupuesto Los dos delegados, en el centro, junto a responsables de la campaña / Charo Márquez Los delegados provinciales de Salud y Educación aseguran que los institutos y centros de salud estarán listos esta legislatura CHARO MÁRQUEZ Marbella Martes, 15 octubre 2019, 17:11

Los presupuestos del Gobierno andaluz para 2020 sólo contemplan una partida específica de 1,6 millones de euros para el centro de salud de San Pedro Alcántara y no aparece ninguna consignación para otros equipamientos sanitarios y educativos comprometidos por la Junta en la ciudad. Pero eso no significa que no se vayan a ejecutar, según han manifestado los delegados provinciales de Salud y Educación, Carlos Bautista y Mercedes García, respectivamente, que han participado en el acto de clausura de la campaña de fotoprotección 'Disfruta del sol sin dejarte la piel ' en el Hospital Costa del Sol.

Ambos delegados ha coincidido en que los proyectos comprometidos en Marbella de sus carteras van a ejecutarse en esta legislatura.

Bautista ha reiterado que «vamos a hacer todo lo prometido». Así ha asegurado que la ampliación del Hospital Costa del Sol concluirá en esta legislatura, «y si no se acaba, le va a faltar un pelín». Ha recordado que se ha rescatado la obra y el aparcamiento, que sigue siendo gratuito hasta que el Ayuntamiento lo ceda a una asociación benéfica para su gestión.

Por su parte, el centro de salud de San Pedro Alcántara, el único presupuestado, «se va a inaugurar en poco tiempo», ha señalado.

Respecto a los centros de salud de Ricardo Soriano y Las Chapas, el delegado ha confirmado que siguen los trámites administrativos previstos. «No hay ningún problema y solventaremos todos los escollos», ha apuntado Bautista que ha añadido que «la apuesta del Gobierno del PP por Marbella y por la sanidad pública es indudable». Ha destacado que «nunca en la historia hemos disfrutado de unos presupuestos en materia sanitaria del nivel que hay».

El delegado ha responsabilizado directamente de la falta de fondos a la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «que fue consejera de Salud y de Hacienda y dejó la salud andaluza como la dejó». La ha acusado de estar «haciendo política y estar retrayendo unos fondos que tenían que venir a Andalucía. Esa es la realidad».

Bautista ha insistido en que «una cosa es que haya presupuestos y otra lo que vamos a hacer. Los presupuestos se pueden modificar y ampliar, se pueden cambiar. Pedro Sánchez está haciendo política con el dinero de los andaluces que venía a sanidad, educación e igualdad. Eso no nos va a parar«.

En esta misma línea Bautista ha sido muy ilustrativo y ha lamentado que el Gobierno central «nos ha cortado el grifo en temas muy sensibles. La señora Montero sabe donde nos puede hacer daño».

Pese a estos contratiempos económicos, ha comentado que la ampliación del Hospital Costa del Sol «se va a hacer y lo va a hacer este gobierno. Y que no quepa ninguna duda. Los centros de salud, los vamos a inaugurar nosotros, porque son obras menores; lo va a hacer la alcaldesa de Marbella«, ha concluido.

Su compañera de Educación, Mercedes García, ha seguido el mismo discurso en su comparecencia y ha asegurado que los dos institutos previstos en Marbella, el de Las Chapas y el de San Pedro, siguen los procesos previstos para poder inaugurarse en sus plazos, «aunque a distintos ritmos » y que la Junta es consciente de «su necesidad y urgencia».

En concreto, sobre el de Las Chapas, que tendrá que albergar a los alumnos que ahora estudian en las aulas prefabricadas de Xarblanca, la delegada ha precisado que no aparece en los presupuestos de 2020 «porque ya estaba contemplado y este año no se empieza nada que tenga que ver con lo económico». Y ha añadido que se están cumpliendo las fases previstas: primero el proyecto base, el proyecto técnico y la licitación. «Y para el 2022 está previsto que los alumnos puedan entrar en su instituto», ha asegurado.

Respecto al de San Pedro la delegada también ha confirmado que ya estaba contemplado, de ahí que no se refleje en las cuentas del próximo año.

Aun así, García ha matizado que «si no entran en el presupuesto ordinario, lo hará en el plan de choque 20-27 que se irá ejecutando año a año

García ha señalado que los presupuestos de la Junta de Andalucía para 2020 contemplan 163 actuaciones en centros educativos de Málaga, siendo la provincia con mayor número de actuaciones.