La Junta garantiza la calidad del comedor del Blas Infante de Casares Entrada del colegio Blas Infante. :: ch. márquez Añade que los menús están avalados por un nutricionista y que el Ayuntamiento no ha puesto objeciones CHARO MÁRQUEZ Martes, 17 julio 2018, 08:08

El anuncio de que el comedor escolar del CEIP Blas Infante de Casares no seguirá gestionado por el Ayuntamiento ha generado alarma social. Ayer la Junta de Andalucía aseguró que «la calidad del menú escolar está avalada por especialistas en nutrición».

El servicio de comedor del colegio Blas Infante de Casares ha sido adjudicado por la Junta a la empresa del sector que presentó en su momento oferta al concurso público, mejorando la del Ayuntamiento, que hasta ahora prestaba el servicio. Fuentes de la delegación provincial de Educación han manifestado que esta concesión «garantiza» la prestación del servicio de comedor escolar a los 141 alumnos que hacen uso del mismo a diario, con un presupuesto bianual que asciende a 60.000 euros.

Añaden que «los estándares de calidad de los menús servidos por las empresas de restauración que trabajan para la Consejería de Educación están supervisados por la Consejería de Salud». E insisten en que expertos en nutrición han colaborado con la Agencia Pública Andaluza de Educación en la redacción de los pliegos de condiciones de los contratos «para asegurar el mejor servicio a los niños y niñas».

Asimismo apuntan que el servicio de comedor incluye la presencia de monitores que ayudan al alumnado a adquirir buenos hábitos sociales, higiénicos y alimenticios y que se ofrecen dietas especiales como astringente, adaptada a la celiaquía, a la intolerancia a la lactosa y diversas alergias alimentarias.

Por último desde la Junta han precisado que la delegación de Educación mantuvo recientemente una reunión con representantes del ayuntamiento de Casares para mejorar la gestión educativa en la localidad, «sin que los mismos hayan formulado objeciones acerca del modelo de continuidad del funcionamiento del comedor escolar».

El portavoz del PSOE en Casares, Antonio Muñoz, rechazó ayer las críticas que ha recibido su partido acusándole de que el Ayuntamiento haya perdido la gestión del comedor escolar. Y recordó que la intervención de los socialistas con la Junta fue «clave» para que la empresa municipal Gosermu asumiera el comedor escolar desde 2017 cuando ya se estaba imponiendo la línea fría en los comedores. Apuntó también que el colegio de Secadero lleva varios años utilizando este sistema, «sin que el equipo de gobierno haya montado en cólera o sus afines hagan comentarios al respecto».

Muñoz acusó al equipo de gobierno de IU de no haber dedicado «el tiempo, ni el esfuerzo necesarios» para mantener la gestión municipal del comedor. Les reprochó que en dos años no hayan podido presentar a la Junta un proyecto para renovar el servicio.

El portavoz socialista no acepta el argumento del Ayuntamiento de que los informes técnicos hacían «inviable» mantener esta gestión, porque era requisito imprescindible contar con un nutricionista y que el Consistorio no podía contratar nuevo personal. Muñoz comentó que sí se ha podido contratar un servicio jurídico externo «para defender a los concejales y al alcalde en numerosos procesos judiciales que tienen abiertos, ¿por qué no se puede hacer lo mismo con un nutricionista?», preguntó.