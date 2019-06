La Junta dota al centro de salud de San Pedro pero no concreta partidas para el Costa del Sol Navarro, ayer, durante la presentación de las cuentas a nivel provincial. :: sur La delegada del Gobierno en Málaga, Patricia Navarro, presenta el presupuesto andaluz que «saca del cajón proyectos olvidados» por el PSOE ANTONIO M. ROMERO MÁLAGA. Martes, 4 junio 2019, 00:05

Tras los primeros datos del presupuesto de la Junta de Andalucía de 2019 para Málaga conocidos el pasado viernes cuando se presentaron las primeras cuentas del bipartito de PP y Ciudadanos, este lunes la delegada de la Junta en la provincia, Patricia Navarro, entró en el detalle más pormenorizado de la inversión prevista, que asciende a un total de 153.167.489 euros, donde las obras del metro vuelven a acaparar la mayor dotación, se avanza en el trasvase de agua desde el pantano de la Concepción en Marbella hasta el de La Viñuela, en la comarca de la Axarquía, pero no se concretan partidas específicas para proyectos como el del nuevo hospital, cuyas cantidades aparecen sin desglosar en una cifra global sobre proyectos sanitarios.

El metro contará con una partida de 29,8 millones para las obras de las líneas 1 y 2 del suburbano a gastar en lo que resta de año, a los que se unen los 72 millones para el gasto de explotación de las líneas actualmente en servicio. En el presupuesto no se incluye ninguna cantidad para la ampliación al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), ya que recientemente se licitó el estudio de demanda, que sentará las bases para la futura prolongación.

Sobre el retraso que los documentos recogen para la finalización de las obra hasta 2021 y puesta en servicio del tramo que conectará Renfe con el Centro, Navarro subrayó que la intención de la Junta es que los trabajos del suburbano «se acaben los antes posible». «Hemos dicho que nunca será antes de un año; pero si hay un retraso a 2021 no será mucho más allá. Más no se puede hacer pero se está al 100% para poder terminar», reiteró, al tiempo que recordó que las obras se seguirán ejecutando 24 horas los siete días a la semana aunque durante el periodo estival no se hará en las horas centrales por cuestiones «humanitarias» debido al calor.

Obras

En Fomento y con el objeto de seguir mejorando los accesos al PTA tras las actuaciones llevadas a cabo recientemente como el carril reversible o las mejoras en la rotonda de entrada a la tecnópolis, el presupuesto andaluz de 2019 recoge una pequeña partida para el carril Bus-VAO al PTA, que se prevé adjudicar en breve y cuyo grueso de inversión se recogerá en las cuentas del año próximo, y se destinan, asimismo, 20.000 euros para el estudio del acceso a la tecnópolis desde la hiperronda.

En el caso de la autovía Ronda-Campillos-Málaga, se incluyen una pequeña partida para el estudio del desdoblamiento de la A-357 (Casapalma-Zalea) y para el arreglo, mientras tanto, de la carretera que une Ardales con la Ciudad del Tajo. Asimismo, las cuentas recogen consignación para el Puerto Seco de Antequera, la variante de Arriate o actuaciones en los puertos de Marbella o Fuengirola.

En materia hidráulica, las cuentas para 2019 incluyen 1,4 millones de euros para el trasvase de agua entre la costa occidental (excedentaria) a la oriental (deficitaria) para ampliar la capacidad del 'by-pass' que hay en Churriana entre los pantanos de La Concepción y La Viñuela. «Es un compromiso personal del presidente de la Junta, Juanma Moreno. Es el primer paso para llevar agua de donde sobra a donde falta, una gran noticia para los regantes y vecinos en general de la Axarquía», recalcó la delegada de la Junta.

En cuanto a sanidad, la ampliación del Hospital Costa del Sol y el nuevo hospital de la capital aparecen recogidos en una partida global de 4,7 millones de euros para construcción, equipamientos y mejoras de infraestructuras sanitarias. Patricia Navarro no aclaró cuánto irá destinado a los estudios de cada uno de estos dos esperados centros hospitalarios tanto en la capital como en Marbella. Sí aparecen en las cuentas dinero para el centro de salud de El Palo, el de Gamarra o el de San Pedro Alcántara, así como para dotación en el Chare de Estepona y en el hospital Carlos Haya.

Las cuentas también recogen dinero para materia cultural, siendo la principal apuesta el Museo Picasso, así como recuperar las ruinas de Acinipo en Ronda y potenciar los Dólmenes de Antequera.

Patricia Navarro destacó que los presupuestos presentados por la Junta para los seis meses que restan del año son «rigurosos, realistas y creíbles» y en el caso de Málaga son el instrumento para «sacar del cajón los proyectos olvidados por anteriores gobiernos socialistas». Además, puso en valor que se vuelvan a provincializar las cuentas «con lo que ganamos haciendo un ejercicio de transparencia».