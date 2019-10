La Junta anuncia el inicio de las obras del Palacio de Justicia de Estepona para finales de 2020 Zona de Las Mesas en la que se ubica la parcela en la que se construirá el Palacio de Justicia / Charo Márquez El Ayuntamiento debe formalizar la cesión de la parcela, situada en la zona de Las Mesas, que aumentará su edificabilidad y altura CHARO MÁRQUEZ Estepona Jueves, 10 octubre 2019, 17:21

Tras más de diez años de espera, finalmente la parcela que el Ayuntamiento de Estepona cedió en 2008 a la Junta de Andalucía para la construcción del futuro Palacio de Justicia, cuenta con todos los parabienes para iniciar el proyecto.

Así lo ha anunciado la secretaria general para la Justicia, María José Torres, tras una reunión mantenida con el alcalde de la localidad, José María García Urbano, en la que ambas administraciones han llegado a un acuerdo para hacer realidad el futuro Palacio de Justicia y así reunificar en un solo edificio las tres sedes judiciales con las que cuenta el municipio.

El director general de Infraestructuras y Sistemas, Miguel Ángel Reyes, que también ha asistido a la reunión, ha indicado que inicialmente el proyecto quedó «en punto muerto» porque la parcela presentaba una serie de condicionantes técnicos que impedían construir en la misma la nueva sede judicial.

En concreto estos problemas eran que el terreno contaba con una edificabilidad de 4.500 metros cuadrados y unos condicionantes que permitían planta baja más tres alturas. Ahora se permitirán 6.500 metros cuadrados de edificabilidad y planta baja más cuatro alturas. El alcalde ha puntualizado que no será necesario llevar a cabo modificaciones puntuales del PGOU «porque el plan prevé, cuando se trata de un equipamiento público, que solo es necesario justificar la necesidad para que haya ese incremento de edificabilidad y de altura».

Reyes ha anunciado que existe una partida presupuestaria consignada para 2020 para realizar los estudios geotécnicos y topográficos previos al comienzo de las obras, aunque no ha precisado a cuánto asciende dicha partida. «Hasta que no se cierren los presupuestos andaluces no tenemos el dato específico. Pero lo que sí es seguro, es que no es un brindis al sol y que la ciudad de Estepona va a tener una partida presupuestaria para esta infraestructura», ha recalcado

Los plazos que maneja la Junta de Andalucía pasan por comenzar las obras a finales del próximo año. El alcalde, por su parte, ha añadido que el Palacio de Justicia estará terminado en este mandato. García Urbano ha subrayado que el desbloqueo de este proyecto ha sido posible gracias al entendimiento entre las dos administraciones, desde que el PP llegó al gobierno de la Junta de Andalucía al tiempo que ha criticado que con el anterior ejecutivo andaluz las negociaciones eran «infructuosas y el problema estaba enquistado».

Tanto es así que el alcalde llegó a amenazar a la Junta con desahuciarla de la sede de la avenida Juan Carlos I, tras haber concluido el plazo de cesión del edificio, propiedad municipal y que el Ayuntamiento pretendía destinar a servicios sociales.

El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, también ha denunciado e varias ocasiones que los Juzgados de Estepona son «los peores de España» por la falta de medios, de espacio y por la litigiosidad Además el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) fue suspendido a finales de abril de 2018 cuando el Gobierno andaluz ordenó el desalojo.