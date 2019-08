Una joven de Benahavís dará visibilidad a la Piel de Mariposa en Miss Mundo 2019 Noemí Delgado, junto a la adolescente con Piel de Mariposa . :: sur Noemí Delgado, una maestra de 25 años, opositora a Policía Nacional, escoge esta enfermedad rara como causa solidaria NIEVES CASTRO MARBELLA. Miércoles, 7 agosto 2019, 00:04

Noemí Delgado tiene 25 años, es maestra, pero oposita a Policía Nacional, y el próximo 18 de agosto representará a Málaga en la gala de Miss Mundo 2019 (Miss World Spain) que se celebrará en Melilla, haciendo visible la Piel de Mariposa. La joven natural de Benahavís ha escogido esta enfermedad rara -denominada científicamente Epidermólisis Bullosa (EB)- como causa solidaria de su candidatura.

En el certamen al que acuden 52 aspirantes y donde se seleccionará a la modelo que representará a España en el concurso de belleza Miss Universo, la joven hará bandera de esta causa representada por la Asociación DEBRA Piel de Mariposa, que, aunque es de ámbito nacional, tiene sus orígenes en la provincia de Málaga, más concretamente en Marbella donde además está la sede.

Bajo el lema 'Belleza con un propósito', el certamen propone a las candidatas amadrinar una causa que demuestre que los concursos de belleza van más allá de un físico. «La marca Miss Mundo busca un perfil de chica con el que me siento muy identificada. No se le da tanta importancia a un físico, si no que buscan otros valores en la mujer, como educación, empatía, humildad, responsabilidad o conciencia social», afirma la aspirante.

¿Pero por qué Delgado ha decidido solidarizarse con la causa de Piel de Mariposa? «Porque es una enfermedad rara, poco común y conocida y me hace mucha ilusión poder ayudar a las personas que la sufren para que se invierta en investigación y puedan salir adelante», responde la joven, que ha querido asimismo conocer de cerca la vida de una adolescente que padece la enfermedad.

El testimonio de Delgado dará visibilidad a aquellas personas que, por una alteración genética, tienen que curarse la piel desde que nacen. Pero es que además, se ha comprometido a ayudar a la asociación en sus eventos solidarios y en caso de ganar el concurso durante su reinado será embajadora de la causa.