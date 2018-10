Izquierda Unida lleva la pasarela del tanatorio de San Pedro al debate político SUR Viernes, 26 octubre 2018, 00:05

Marbella. Izquierda Unida ha colocado la accesibilidad del tanatorio de San Pedro en el debate político. Los concejales de la coalición de izquierdas denunciaron ayer, junto a vecinos y colectivos afectados, que la rampa de acceso al tanatorio incumple los requisitos mínimos de accesibilidad.

El pasado día 15 la Tenencia de Alcaldía de San Pedro anunció que se había concedido la licencia de apertura a la pasarela peatonal del tanatorio, porque contaba con los informes favorables de los técnicos. Desde IU denuncian, sin embargo, que la solución planteada ha sido la colocación de dos bolardos para impedir la entrada a la misma a las personas con movilidad reducida.

El teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Rafael Piña, afirmó que Izquierda Unida demuestre una vez más «que no se entera de nada; en este caso con el tema de la pasarela peatonal del tanatorio». Según indicó el edil sampedreño, la accesibilidad del tanatorio está totalmente garantizada por el acceso de calle Buganvilla. «No están informados, no han visto el expediente, no han pedido información en la Tenencia de Alcaldía y no han aclarado ni un solo concepto», afirmó Piña.

Retrasos

«Lo único que buscan es perjudicar a los usuarios del tanatorio que desgraciadamente tiene que entrar por calle Buganvilla, acceso que no está acondicionado totalmente precisamente por los retrasos que están provocando tanto la oposición como algún vecino en el desarrollo total de la obra», dijo. Piña afirmó que no obstante, con la licencia de apertura de la pasarela que recientemente ha concedido la Tenencia de Alcaldía se podrá acondicionar el acerado, habilitar el alumbrado y, en definitiva, prestar los servicios que merecen los vecinos.