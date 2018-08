Investigan una posible estafa con tarjetas para entrar con el coche a Puerto Banús Barrera de entrada a Puerto Banús. :: josele-lanza Dos denuncias señalan a un antiguo miembro del consejo de administración de la concesionaria y a un intermediario HÉCTOR BARBOTTA MARBELLA. Domingo, 5 agosto 2018, 00:29

Un juzgado de Marbella investiga una posible estafa con las tarjetas que permiten entrar con el coche al recinto de Puerto Banús. De momento se han presentado dos denuncias en la comisaría de la Policía Nacional que han sido trasladadas ante la autoridad judicial, pero se ignora si podría haber más afectados.

El caso ha saltado a la luz tras modificar la nueva administración del la concesionaria del puerto las características de las tarjetas, que con la llegada de cada verano se convierten en piezas cotizadas para los turistas de mayor poder adquisitivo que visitan la ciudad.

Las tarjetas son entregadas a los propietarios de embarcaciones que contratan un atraque en el puerto, aunque hasta ahora también podían adquirirse, con límites, y se podían utilizar indiscriminadamente con cualquier vehículo. Las tarjetas son válidas desde el 1 de junio hasta el 31 de mayo del año siguiente.

El intermediario pidió este año el dinero por adelantado, pero no entregó las tarjetas

Según se desprende de una de las denuncias, a la que ha tenido acceso este periódico, existía un mercado paralelo de compra-venta de tarjetas. De hecho, había empresas que adquirían tarjetas para sus clientes a través de un intermediario que operaba con un miembro del antiguo consejo de administración, según consta en una denuncia a la que ha tenido acceso este periódico.

El empresario denunciante pagaba por adelantado la mitad del coste de las tarjetas, valoradas en mil euros cada una, y una vez que se le entregaban, abonaba el resto.

El pasado septiembre se produjo un relevo en la dirección de la empresa concesionaria y una de las decisiones adoptadas por los nuevos responsables fue modificar el sistema de las tarjetas, asignándole a cada una un número concreto de matrícula para que el uso fuera intransferible.

Gestiones

Al realizar este año las gestiones para la adquisición de las tarjetas, según sostiene el denunciante, el intermediario le comunicó que había cambiado la modalidad y que debía pagar la totalidad por adelantado: 8.000 euros por ocho tarjetas. La denuncia asegura que esa cantidad se entregó el pasado 3 de mayo y un mes después el intermediario comunicó que este año no podría conseguir las tarjetas. A partir de ese momento no volvió a responder a llamadas y el dinero no fue devuelto.

La empresa concesionaria de Puerto Banús,según consta en la denuncia, es conocedora de este asunto, pero consultada por este periódico ha declinado realizar comentarios.