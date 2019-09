Una 'instagramer' XL con sello marbellí Amaia Salamanca posando para Woman Secret y a la derecha, Llorca recreando la instantánea. / Instagram M.LL. Marina Llorca rompe estándares de belleza en sus redes sociales donde aglutina a casi 100.000 seguidores MARÍA GONZÁLEZ Lunes, 2 septiembre 2019, 03:14

Marina Llorca es una joven influencer que desde hace un año, además de aconsejar sobre moda y viajes, rompe estándares de belleza con su reto #imitandomarinaxl, en el que reproduce de la manera más exacta posible las fotografías de modelos y actrices. Todo ello, con el objetivo de mostrar al mundo que la belleza no entiende de tallas.

Llorca tras acabar sus estudios de diseño gráfico empezó a trabajar como 'freelance'. Pero a ella siempre le había atraído el mundo de la moda, por lo que decidió completar sus estudios con varios cursos de Personal Shopper. Mientras trabajaba, pensó que era hora de crear algo más propio, algo con lo que ella podría tomar el control y decidir qué y cómo hacerlo. «Entre 2015 y 2016 me creé un blog y una cuenta de Instagram. Esta última plataforma me llamó mucho la atención, sobre todo, por la inmediatez. El hecho de poder subirlo todo al momento, el 'feedback' de la gente, el poder hacer cosas reducidas pero potentes».

Atraídos por el diseño de sus fotografías, por los tutoriales y consejos de maquillaje, moda y viajes, la joven marbellí sumaba a principios de 2018 más de 20.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Fue en ese mismo año, concretamente a principios de verano, cuando a Llorca se le ocurrió el proyecto de Marina ImitandoXL. De camino a la playa con su familia, decidió buscar en Instagram varias localizaciones en las que poder tomarse algunas fotografías para actualizar su cuenta. Tras mirar varios perfiles, Llorca reparó en que en ninguna de las instantáneas que había seleccionado aparecían mujeres de tallas grandes. «Ahí empezó mi inquietud, las modelos que salían tenían el mismo cuerpo. Entonces pensé en que podía demostrar que daba igual el cuerpo que tuvieras, sea parecido o no, te podías hacer la misma fotografía y te podía quedar igual de bonita».

Gracias a su proyecto, su número de seguidores ha aumentado exponencialmente, llegando casi a los 100.000 seguidores en tan solo un año. Pero no todo es coser y cantar. «Hay gente que denuncia la foto para molestar y eso es algo que ocurre continuamente. Pero luego, es verdad que Instagram ha estado haciendo muchos cambios e incluso hasta censurando fotos de mujeres en biquini.», explica sorprendida.

Llorca no solo lleva desde este último año rompiendo barreras en redes sociales, admite que tomar esta iniciativa le ha ayudado a ella misma a perder esas pocas vergüenzas y complejos que le quedaban. Aunque los seguidores ven el resultado final, cuenta que hay un complicado trabajo detrás, que incluye varias horas de planificación, producción y montaje. «Tengo fotografías guardadas desde hace un año para poder reproducir, y a día de hoy no he encontrado todavía la ubicación perfecta para poder hacerla».

Gracias al gran crecimiento de su cuenta en este último año, ha firmado un contrato con una agencia de talentos digitales. «A nivel de organización y gestión me viene muy bien porque yo no sé negociar con las marcas, yo lo que entiendo es cómo editar una fotografía o cómo editar un vídeo».

Aunque el proyecto lleva un año en marcha, reconoce que le gustaría expandirlo, llegando a incluir a otras mujeres. «Quiero colaborar con otras chicas que rompan esquemas».