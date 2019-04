La humildad del pregonero

Estamos cercanos a la Semana Santa. Desde hace unos años el ambiente cofrade se extiende a lo largo de los doce meses y ya no es algo privativo del tiempo de Cuaresma. La Semana de Pasión llama insistentemente a nuestras puertas cuando se pronuncia el Pregón oficial de la Agrupación de Hermandades y cofradías. Pero Marbella es también rica en anuncios de la Semana Grande: proclamación en San Pedro Alcántara y Nueva Andalucía, pregones de las hermandades del Nazareno y Exaltación, así como los infantil y juvenil de La Pollinica. En ocasiones algunos de estos manifiestos marcan historia, como es el caso del pronunciado el pasado domingo, en el altar mayor de Nuestra Señora de la Encarnación, por Manuel Lavigne Labernia, ex hermano mayor de la Soledad. No es frecuente lograr en el auditorio una emoción tan marcada traducida en aplausos atronadores. Lavigne se desnudó como ser humano de profundos convencimientos cofrades; desde la humildad que le caracteriza, en un lenguaje acusadamente poético, comunicó esencias vitales y el mucho público asistente se sintió cautivado. Podemos preguntarnos ¿quién es el pregonero? El periodista y poeta de larga trayectoria, Javier Lostalé, durante el periodo en el que vivió en Marbella, nos dio una respuesta convincente: "el pregonero es en primer lugar una mirada capaz de ver un espacio geográfico y anímico desde su luz única, y al mismo tiempo conectar esa visión, en latido común, con las figuras amanecidas en los oyentes, mientras pronuncia palabras, nunca opacas, siempre en estado de traslación". En la actualidad vemos como lo más normal del mundo que cada gran acontecimiento del año, como la Semana Santa, las festividades de los patrones Virgen del Carmen, San Bernabé y San Pedro de Alcántara, las diferentes ferias y Carnaval, vengan precedidos del correspondiente anuncio, pero no siempre fue así. En lo referente a la Semana de Pasión el pregón no llegó hasta el diecisiete de marzo de 1978, cuando se pronunció por primera vez con el verbo preciso y brillante de don Fernando Alcalá Marín, alguien que había sido pionero en muchos aspectos: en el ejercicio de la abogacía en la ciudad, en la investigación sobre la historia de Marbella y también pionero en materia de pregones; además del mencionado, el de los carnavales y el de la Virgen del Carmen. Nuestras cofradías fueron pregonadas por primera vez aquel Viernes de Dolores; era el inicio de un camino que no se ha interrumpido hasta ahora con cuarenta y una disertaciones en las que solamente en dos ocasiones se ha podido escuchar la voz y comprobar la mirada de la mujer. Aseguraba don Fernando Alcalá que "los clásicos pregoneros eran gente humilde" y recordaba al último que había tenido Marbella: Manuel Gómez Cervera que compartía la misión de pregonar de orden del señor alcalde con el trabajo de portero del Ayuntamiento. Afrontaba don Fernando su manifiesto con esa humildad clásica, pero sin que fuese incompatible con el orgullo que el encargo le producía. Se valió de un recurso que posteriormente se ha convertido en algo habitual: el acompañamiento musical. En aquella ocasión interpretaron saetas los cantaores Antonio Fernández y Miguel Domínguez Bravo. Posteriormente otros acompañamientos musicales harían su aparición. En el año actual el piano y el violín, en una perfecta sintonía con la narración del pregonero, en singular y eficaz banda sonora. Entre las curiosidades que don Fernando resaltaba, remontándose al año 1843, recordaba los nombres de algunos de los hermanos de horquilla de la Soledad: Francisco Tomé, José Zamora, Antonio Román, José Romero, Francisco Lima y Miguel Vázquez; nombres actuales hace cuarenta años y a estas alturas del siglo XXI. Pero dentro de la humildad el pregonero es alguien importante porque tiene la casi sacra tarea de comunicar, proclamar (en definitiva, informar) los grandes sucesos de la ciudad. Las cofradías de Marbella no habían contado hasta entonces con la figura del pregonero y, por tanto, se habían ocupado por sí mismas de anunciarse, desde presupuestos mucho más austeros que en la actualidad. Aquel primer pregón contó, en lugar privilegiado, con las letras de las saetas como la que dice «por la calle de Lobatas va sola la Soledad, Marbella se siente triste, no la puede consolar». Aunque las tecnologías actuales también han llegado a las hermandades de pasión, afortunadamente no se ha prescindido de la mirada -que siempre debe ser humilde- del pregonero. Y se hace necesario, de la pregonera.