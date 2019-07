Los hoteles de Marbella batieron los mejores datos para un mes de junio gracias al tirón del turismo nacional Turistas en una recepción de hotel. / Josele El sector superó el 79% de ocupación media pese al retroceso que experimenta el viajero extranjero, según la Encuesta de Ocupación Hotelera NIEVES CASTRO Marbella Martes, 23 julio 2019, 17:16

El número de viajeros alojados en los establecimientos de Marbella sigue creciendo a un ritmo imparable, según los datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En concreto, la ciudad registró el mejor dato de ocupación media en un mes de junio desde que se tienen datos estadísticos, situándose en un 79,12%, un 2,62% más que en el mismo periodo del año anterior.

El visitante nacional es el responsable de este nuevo registro récord pues sigue creciendo y no lo hace precisamente de forma tímida, sino en un 15,63% con respecto a un año antes, frente al retroceso que viene experimentando la llegada del turista extranjero. No obstante, el incremento de la ocupación media en junio no sólo se debe al incremento del turista español, sino también a que el periodo de estancia media está siendo superior con respecto a los últimos años.

El resurgir del turismo nacional soporta asimismo los buenos datos que ha registrado el destino durante los seis primeros meses del año, que son muy similares a los cosechados en 2018, pero entonces eran los turistas extranjeros quienes llenaban la planta hotelera de la ciudad con un acumulado de 294.135 viajeros. Desde enero a junio del año pasado llegaron a Marbella un total de 75.403 visitantes procedentes del territorio español frente a los 92.657 que lo hicieron en el primer semestre de este año. Esta cifra supone un aumento de casi el 23%, un dato muy positivo que compensa la caída del turista foráneo.

La directora general de Turismo de Marbella, Laura de Arce, concreta que el descenso de turistas extranjeros se concentra en mercados emisores como el británico, el alemán o el francés y señala al 'Brexit como uno de los factores desencadenantes de esta tendencia al devaluarse la libra esterlina y en consecuencia provocando que a los ciudadanos británicos les resulte más caro viajar, pero también apunta a la ralentización económica de destinos como Alemania, cuyos nacionales han sido desde hace años asiduos al municipio.

Respecto al poder adquisitivo de los turistas que visitaron Marbella el mes pasado, De Arce invita a estudiar dos indicadores: los precios medios de los establecimientos hoteleros, que se situaron en 160,13 euros, y los ingresos por habitación disponible (REVPAR) que alcanzaron los 128,42 euros.

En cuanto a la previsión de ocupación para los próximos meses de verano, la delegación de Turismo se muestra optimista y señala que ya hay varios establecimientos que rozan el 90% de ocupación durante el mes de julio y que llenarán en agosto.