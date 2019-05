Hospitalizado sin heridas graves el hombre que desapareció en Estepona Antonio Hormigo / SUR Antonio Hormigo no recuerda cómo llegó al lugar donde fue encontrado por dos amigos de la familia CHARO MÁRQUEZ Estepona Martes, 7 mayo 2019, 12:38

Antonio Hormigo, que fue rescatado ayer tras haber estado desaparecido durante más de 30 horas en Estepona, se encuentra ingresado en observación en el Hospital Costa del Sol de Marbella sin heridas graves y a la espera del parte médico. Sus familiares han confirmado que externamente presenta arañazos y magulladuras de haber estado dentro de un zarzal en una zona boscosa de Seghers donde al parecer cayó.

Las dos personas que lo encontraron, dos amigos de la familia, iban charlando por la zona mientras buscaban a Antonio. «Tienen un timbre de voz muy fuerte y mi padre los escucho y los avisó. Ellos creían que les estaban llamando la atención por que es una zona residencial, pero ya lo escucharon y le preguntaron su nombre «, explica Eva, la hija de Antonio.

Se trata de una zona con nuevas edificaciones pero con un arroyo y una vaguada de difícil acceso. «Probablemente iría caminando y se salió del acerado para buscar sombra y cayó rodando por la loma», intuye la hija, pues su padre no les ha podido explicar qué le ocurrió. Antonio no recuerda cómo llegó a parar a este lugar después de salir del restaurante en el que se encontraba con su familia en el puerto deportivo para fumar un cigarro. Sólo ha podido comentar que cuando despertó se encontró allí.

La zona ya había sido batida con anterioridad por el dispositivo de búsqueda, pero el hombre quizás se encontraba dormido o aturdido y no los escuchó. Antonio Hormigo, de 69 años de edad, está bajo tratamiento, padece desorientación en lugares que no frecuenta, pero no tiene diagnosticada ninguna enfermedad. La familia se plantea ahora realizarle algunas pruebas.

Eva agradece la colaboración prestada por los vecinos de Estepona y el dispositivo puesto en marcha desde el Ayuntamiento y las fuerzas de seguridad. También considera que ha sido fundamental la difusión de la noticia de la desaparición en diario SUR, pues una mujer que lo vio andando por la orilla de la playa lo reconoció en el periódico y dio aviso a la policía, que siguió la pista que fue determinante para acotar la zona de búsqueda.