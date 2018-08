Un hombre dispara a la Policía y la bala acaba en la terraza de un vecino en Estepona Vista de archivo de Estepona El individuo, que tiene 29 años y es vecino de la localidad, se había atrincherado en su casa y amenazó a su madre con un cuchillo ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Miércoles, 8 agosto 2018, 00:27

Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) han detenido a un hombre acusado de dispararles durante una intervención. El sospechoso, un vecino de la localidad costasoleña de Estepona que tiene 29 años de edad, ha ingresado en prisión por orden judicial, según han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes en el citado municipio. Fue la madre del arrestado junto con un hermano los que se dirigieron a la comisaría del CNP de Estepona para poner en conocimiento de los agentes lo que había ocurrido.

La mujer explicó que su hijo, que tiene problemas de drogadicción, la había amenazado. Ante la situación, varias dotaciones de la Policía Nacional acudieron al domicilio, situado en la avenida de Los Reales, donde se encontraba el sospechoso.

Una vez allí, siempre según han indicado las fuentes consultadas, el hombre se había atrincherado en el interior del domicilio y solo permitió que entrase tanto la mujer como su hermano, que tenían la intención de calmar a su familiar. Los agentes del CNP aguardaban en la puerta pero, en un momento dado, escucharon como la madre le pedía a su hijo que soltara el cuchillo, por lo que actuaron de forma inmediata.

Los agentes le intervinieron una pistola y tres machetes de grandes dimensiones

Al entrar en la vivienda, el hombre que acabó detenido les habría recibido de forma violenta. Las fuentes han asegurado que el individuo lanzó a los policías nacionales una estantería, tras lo que, presuntamente, sacó un arma de fuego que llevaba encima y efectuó el disparo.

La bala, según ha podido saber este periódico, pasó entre los policías a la altura de sus cabezas. Además, como la puerta de la vivienda estaba abierta, el disparo entró en la casa de enfrente: traspasó la puerta, el salón y acabó en el cristal de la terraza.

Los vecinos del detenido se encontraban en el salón del domicilio, ya que estaban comiendo. Pese a ello, finalmente no hubo que lamentar que ninguna persona resultase herida, aunque la bala pasó muy cerca tanto de los vecinos como de los agentes.

Está investigado por los delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas

La intervención de los policías nacionales acabó rápidamente. Los agentes se abalanzaron sobre el hombre y le redujeron. Además, las mismas fuentes han precisado que se le intervino la pistola que disparó contra los agentes, así como tres machetes de más de 20 centímetros de hoja.

Tras el suceso, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, que es el que se encontraba en funciones de guardia el pasado domingo. Según han señalado desde el Alto Tribunal andaluz, se acordó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por los supuestos delitos de homicidio en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas.

Consultado sobre este asunto, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha insistido en la necesidad de contar con más efectivos policiales. «Nos alegramos de que no hayamos tenido que lamentar ninguna consecuencia grave. Los compañeros están bien, pero no debemos olvidar que más presencia policial significa mayor seguridad para todos», ha apuntado la secretaria provincial del sindicato, Mariló Valencia

Valencia ha recordado que este caso es solo un ejemplo de los peligros a los que se enfrentan los policías nacionales cuando acuden a la llamada de un ciudadano. «Por ello, necesitamos de forma inmediata medios adecuados para reducir posibles agresiones, donde no se ponga en riesgo la vida de nadie. La pistola taser o eléctrica es una demanda del SUP desde hace años y podría solventar situaciones como la del pasado fin de semana», ha concluido la responsable sindical.