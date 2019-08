«Las hermandades nacen para ayudar al prójimo y no para sacar imágenes» Francisco Aguilar en su toma de posesión. :: ch. márquez Tras su toma de posesión, el nuevo hermano mayor se propone convertir la casa hermandad en museo e incluirla en la Ruta de los MuseosFrancisco Aguilar Hermano mayor de la Veracruz CHARO MÁRQUEZ ESTEPONA. Sábado, 10 agosto 2019, 00:58

Tras 14 años en la junta directiva de la hermandad, los últimos como secretario, Francisco Aguilar ha sido elegido hermano mayor de la Real y Antigua Hermandad del Santísimo Cristo de la Veracruz de Estepona con una amplia mayoría de los votos. Este relevo se produce justo un siglo después de que su bisabuelo ocupara el cargo.

-¿Cómo ha configurado usted la nueva junta de gobierno?

- La junta está formada por 21 miembros, 12 de los cuales repetimos y nueve se incorporan. No me ha costado trabajo diseñar este grupo. He tratado de combinar a viejos cofrades, que llevan muchos años implicados, con jóvenes cofrades, que pueden ser personas muy mayores pero que tienen poca experiencia en la hermandad. Una decena de miembros tiene entre 20 y 30 años. Es una junta que mezcla experiencia en la vida y en el mundo cofrade. También hay profesionales de todos los sectores y oficios y nos complementamos.

-Aunque usted lleva muchos años cómo secretario, ¿cómo ha encontrado la hermandad?

- La conozco perfectamente. Pero tener el rol de hermano mayor no es fácil. Todo el mundo quiere hablar conmigo. Trato de escuchar a todos los hermanos. Me da mucho respeto el cargo. Hay que tener en cuenta que la Veracruz es la que tiene más masa social de Estepona, con 1.600 hermanos, es además la más antigua. Hay que trabajar por los de ahora pero también por todos los que lo han hecho a lo largo de estos años para convertirnos en lo que somos. Intentaremos hacerlo, al menos, igual que ellos.

- ¿Cual es su principal reto?

- El primer reto, por mi profesión como economista, es el análisis y control de la economía. Esto es como una economía familiar. Si tienes 1.000 no te puedes gastar 3.000. No se puede gastar más de lo que hay. Hay mucha gente que pide y pide. Pero hay que dejar claro con qué recursos contamos y empezar a trabajar fuerte para recaudar fondos para hacer nuestros proyectos.

- Y una vez que tenga auditada las cuentas ¿qué proyectos quiere acometer?

- Para un cofrade es muy importante el patrimonio de la hermandad, tratar de enriquecerlo. Hay que mantener lo que hay y adquirir nuevos elementos. Tenemos cinco tronos y mi idea en esta legislatura de cuatro años es hacer cada año cosas nuevas en ellos. Quitarle peso, restaurarlos.

- En la anterior etapa se ha conseguido la casa hermandad. ¿Queda algo pendiente?

- La casa hermandad está terminada al 90 por ciento gracias a los esfuerzos de la anterior junta. Queremos convertirla en museo. Estamos en conversaciones con el Ayuntamiento para que la Ruta de los Museos porque tenemos un archivo histórico y un patrimonio impresionante y queremos compartirlo, abrir las puertas de la hermandad a todo los hermanos y a cualquier persona que quiera, turistas.

- Y de cara al día grande la procesión ¿qué planes baraja?

- Los cofrades quieren ver cosas nuevas en el corte procesional. El Viernes Santo tenemos que incorporar cosas nuevas y restaurar el patrimonio actual.

- Para hacer todo esto hace falta dinero. ¿De donde se nutre la hermandad?

- El primer pilar de ingreso de nuestra hermandad son las cuotas de los hermanos. Algunas cuotas son difíciles de cobrar, algunos hermanos están desempleados y no pueden. No vamos a impedir a un hermano que deje de sacar el trono porque tenga dificultades para pagar la cuota. Por supuesto el eje fundamental de una cofradía es la caridad y la obras social. Como entidad religiosa no nos podemos olvidar de la ayuda al prójimo, a través de Cáritas Parroquial, de la Parroquia de Los Remedios y al hermano que lo necesite y a cualquier persona que venga a pedirnos favores, dentro de nuestras posibilidades. Las hermandades nacen para ayudar al prójimo y no para sacar una imagen y lucirte. Otros focos de ingresos son las actividades que organizamos como la noche de Coplas Gaditanas, los carnavales. Todo suma y hay que moverse mucho. También participamos y trabajamos para recaudar fondos para otras asociaciones.