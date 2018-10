El grupo de catedráticos concluye el pliego del PGOU, que se licitará en enero Kika Caracuel, edil de Urbanismo. :: josele-lanza El futuro equipo redactor del Plan será el que deba implementar las medidas previstas en el dictamen elaborado por los expertos sobre la situación urbanística de Marbella HÉCTOR BARBOTTA MARBELLA. Jueves, 25 octubre 2018, 00:05

El equipo de catedráticos contratado por el Ayuntamiento de Marbella para elaborar un dictamen sobre la situación urbanística del municipio ya ha concluido la segunda parte de su encargo. A este grupo de expertos le había sido encomendada -además de un informe sobre la situación generada por la anulación del PGOU de 2010, que fue entregado al Ayuntamiento el pasado verano- la elaboración del pliego con el que se licitará la redacción del futuro Plan General de Ordenación Urbana de Marbella. Esta parte del trabajo también ha concluido y el pliego se encuentra ya en las oficinas de la unidad de Contratación del Ayuntamiento. Los responsables municipales estiman que a finales de enero la redacción del Plan podrá salir a licitación pública.

El grupo, formado por los catedráticos de Derecho Urbanístico Diego Vera Jurado (UMA); Luciano Parejo (Universidad Carlos III), José María Baño (Universidad Complutense) y Manuel Rebollo (Universidad de Córdoba) fue contratado tras la anulación del PGOU de 2010 y ahora su dictamen deberá servir como guía para la elaboración del futuro Plan.

La edil de Urbanismo, Kika Caracuel, aseguró ayer que el informe está a disposición de todos los ciudadanos que quieran conocerlo y que desde el área de Urbanismo se está trabajando con el él de cara al futuro Plan General. La concejala subrayó que para la elaboración del futuro PGOU tendrán que valorarse y tenerse en cuenta las conclusiones reflejadas en el dictamen sobre la realidad de Marbella.

«El anterior Plan nos vino desde la Junta de Andalucía, éste lo haremos en Marbella»El dictamen será tenido en cuenta, pero no forma parte de la memoia del PGOU

Caracuel señaló que el informe señala lo que el nuevo Plan podrá hacer y lo que no, aunque su contenido no se incorporará al PGOU ni formará parte de su memoria. «Las consideraciones y el análisis que hace el comité de expertos tendrán que ser tenidos en cuenta por el equipo redactor», destacó. «Si dicen que el PGOU no puede servir para regularizar las viviendas que están irregulares como ya hizo el anterior Plan, tendremos que tenerlo en cuenta porque eso es lo que nos ha llevado a la nulidad del Plan de 2010», señaló.

Modelo de ciudad

No obstante, subrayó que el mismo dictamen indica que muchas de esas viviendas pueden quedar subsumidas e incorporadas a un nuevo Plan que justifique que el modelo de ciudad encaja y puede asumirlas. «Todo ese análisis tendrá que tenerlo en cuenta el nuevo equipo redactor», explicó.

Caracuel advirtió también de que el equipo de gobierno municipal pretende que el PGOU se haga desde Marbella. «El anterior Plan General nos vino desde la Junta de Andalucía y de la mano del equipo redactor de González Fustegueras, no fue un Plan trabajado por Marbella. En el próximo habrá un equipo redactor, pero se hará de la mano de este Ayuntamiento», aseguró.

Ello implicará que deberá haber una comunicación fluida entre el equipo redactor y el área de Urbanismo, en la que, afirmó, ya se está trabajando a partir del dictamen elaborado por los catedráticos.