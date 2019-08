«Las grandes marcas aportan lo que falta en la Costa, gestión profesional del marketing» Ricardo Arranz, en el Club de Mar de Villa Padierna. / Josele - Ricardo Arranz, presidente de Villa Padierna El presidente de Villa Padierna explica por qué ha decidido encarar sus nuevos proyectos bajo el amparo de grupos hoteleros internacionales HÉCTOR BARBOTTA Marbella Sábado, 10 agosto 2019, 01:07

Hace dos meses, el hotel Villa Padierna, uno de los hoteles Gran Lujo de la Costa del Sol y perteneciente al grupo de ese nombre, comenzó a operar bajo la marca Anantara. Asimismo, el nuevo proyecto turístico inmobiliario que tiene en marcha Villa Padierna nace bajo el amparo de Four Seasons, una de las marcas punteras en el turismo internacional de lujo. En esta entrevista, el presidente de Villa Padierna, Ricardo Arranz, explica qué pueden aportar estas marcas internacionales al sector turístico de la Costa del Sol

Esta es la primera temporada del hotel Villa Padierna con la marca Anantara

Le hemos dado la gestión de los hoteles Villa Padierna a Anantara. Es una marca que pertenece al grupo Minor, que es de origen tailandés.

¿Qué ha cambiado con la llegada de esta marca?

Anantara tiene su desarrollo más grande en Oriente Medio, en la India y en Sudáfrica y su intención es empezar en Europa a través de Villa Padierna. Ya compraron Tívoli en Portugal y uno de ellos, el del Algarve, lo van a convertir en Anantara. Algunos de los NH, que también compró Minor, los van a convertir también en Anantara.

¿Qué aporta esta marca?

Llevan poco tiempo, apenas dos meses, pero lo que es más importante, lo llevo diciendo mucho tiempo y ya lo hice antes con Ritz Carlton, es darle la gestión a profesionales. Sobre todo en lo que siempre digo, y lo diré, lo que nos falta a nosotros: el marketing y la comunicación, en definitiva, las ventas. Estas grandes compañías tiene la fortaleza, al tener 600 hoteles en el mundo, de contar con una clientela muy diversa que de alguna forma nos podría no solamente llenar el verano sino también consolidarnos en el invierno.

¿Por qué cree que la Costa del Sol siempre ha tenido esta ausencia de grandes marcas?

El cáncer de los dos destinos más importantes de España, Madrid como capital, y Marbella, como turístico residencial, increíblemente ha sido esa. Madrid nunca ha tenido una marca importante, aunque ahora mismo se están desarrollando dos proyectos, un Four Seasons y un Mandarin Oriental, que todavía no se han abierto. Pero que una ciudad como Madrid no tenga hoteles de cinco estrellas con grandes marcas importantes del mundo es una deficiencia importante. Pues las mismas deficiencias las encontramos en Marbella. Se ha vivido durante mucho tiempo del glamour que ha podido tener, Marbella Club, después Puente Romano, el esfuerzo importante que hemos hecho en Villa Padierna, pero quedan las grandes marcas, que son lo que van a consolidar a Marbella como destino internacional.

¿Esa carencia ha sido por desinterés de las grandes marcas o porque desde la Costa del Sol nunca se hizo nada para que vinieran?

Yo creo que tenemos la culpa los empresarios. Nunca hemos tenido la visión, ni le hemos dado nunca importancia a la comercialización y al marketing.

La gente venía sola

Yo siempre he dicho, en el sector inmobiliario, que estamos acostumbrados a despachar pan, que la gente venga a comprarnos. Y es totalmente lo contrario. Hoy día es impensable hacer una promoción y no identificar cuál es el cliente idóneo, analizar a los clientes, tener una comunicación con los países emergentes para tener identificados a quienes puedan estar interesados en nuestro producto y no estar esperando a que venga un ruso, un árabe o un español a comprarnos porque en ese momento le apetece.

¿Qué más pueden aportar las grandes marcas?

El proyecto nuevo que estamos haciendo en Marbella, el Four Seasons, se concibe como un resort donde el buque insignia es el hotel, pero el hotel va a ser un 20, un 15 por ciento de todo el desarrollo. También tenemos los 'residence', los apartamentos ligados al hotel, que se ocupan, según permite la legislación andaluza dos meses al año, y el resto del tiempo va al hotel. Es una inversión. Los compradores, además, tienen acceso a la 'golden visa' en España, que es algo que no hemos vendido y que en Portugal, que en este tema son muchos más listos que nosotros, sí lo están vendiendo. Eso es sólo una parte del proyecto, también están las 'private residence', que tienen todos los servicios del hotel, que tienen la posibilidad de que el hotel se los gestione. Y las villas, que son privadas pero que también pueden tener todos los servicios del hotel. Y después está también la parte gastronómica. Tenemos ahí 700 metros de playa que dará lugar también a negocios de alimentación y bebidas, que es lo que nos falta también.

¿Considera que también hay carencias en el sector de la restauración?

Tenemos una buena restauración, pero nos faltan las marcas. Es increíble que en Marbella no esté un Cipriani, no esté un Summa, un Petit Maison. Ha llegado Nobu, y yo soy el primero que lo va a defender, pero no podemos vivir de una marca. Necesitamos tener todo eso, que ya lo tiene Ibiza. Nuestros competidores, dentro de nuestro propio país, lo tienen, pero es que en Marruecos lo tienen en todos los sitios, estamos retrasados en todo. Lo mismo le pasa a Madrid.

¿La llegada de estas marcas está garantizada con Four Seasons?

Sí, a través de Four Seasons. En Anantara hemos abierto Sushi 99. Lo mismo Paco Roncero, que ha abierto un restaurante que se llama 'O'. Estas marcas atraen y tienen la fortaleza de que si se equivocan, cambian.