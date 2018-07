GENTE DEL RÉGIMEN

HACE unos días, en una entrevista radiofónica, tuve la oportunidad de hablar con una representante de la Asociación de Flamencos de Marbella; no se trata de cantaores, guitarristas y bailaores, sino de ciudadanos belgas que viven entre nosotros y que muy pronto celebrarán su fiesta nacional. En un punto de la conversación, resaltando la integración en la ciudad, se preguntaba si era marbellera o marbellí porque le habían dicho que existía diferencias entre un gentilicio y otro. Posteriormente un oyente del programa se interesó por saber quién había inventado el término 'marbellí' y aseguraba que según había leído, no recordaba dónde, había sido el escritor falangista Víctor de la Serna y que por eso una calle de Marbella lleva su nombre. Sin duda sonidos de campanas pero sin saber de dónde proceden. Según contó el Cronista de la ciudad, don Fernando Alcalá Marín, en un programa de televisión a comienzos de este siglo, fue Víctor de la Serna quien hizo popular el gentilicio de 'marbellí', dejando en un segundo plano a los tradicionales de 'marbellero' y 'marbellense'; este último ha vuelto a actualizar su uso gracias a la divulgación del doctor en Historia Francisco Moreno. Pero Víctor de la Serna no inventó el término, sino que lo había encontrado en la 'Historia de Málaga y su provincia', de Guillén Robles, quien lo usaba para designar a los musulmanes de Marbella, haciéndose eco de un término medieval. También resaltaba don Fernando en aquella intervención televisiva la existencia de la famosa 'uva marbellí'. Este recuerdo para el escritor Víctor de la Serna Espina, hijo de la novelista Concha Espina, me llevó a reflexionar sobre el olvido, cuando en aplicación de la ley de Memoria Histórica se cuestionan los nombres de determinadas calles, del caso de Víctor de la Serna, escritor falangista, mimado por el Régimen, cercano a la División Azul, simpatizante del Régimen Nazi y prácticamente apologeta, como director de periódico, tras el fallecimiento de Hitler. Estas afirmaciones se ajustan a los datos biográficos del escritor simplemente. Hombre que, según aseguraba don Fernando Alcalá, que lo conoció personalmente, era 'sencillo y campechano y muy querido por la gente de Marbella'. La verdad es que fueron unos cuantos los próceres del Régimen que, en algún momento, descubrieron Marbella y aquí pasaron largas temporadas; puede decirse que quien más fidelidad mostró hacia la ciudad fue el Ministro Secretario General del Movimiento, entre otros cargos, Raimundo Fernández Cuesta, implicado en la consecución para la ciudad de más de una infraestructura de carácter social y quien parece ser que se relacionaba más con el pueblo, al menos con esos representantes del pueblo que eran las autoridades municipales, con las que solía compartir tertulia dominical en la Sociedad Recreativa y Cultural Casino de Marbella, con asistencia también en ocasiones de la autoridad religiosa, el párroco don Rodrigo Bocanegra Pérez, una especie de 'ministro plenipotenciario' de Marbella, la 'ciudad que fue una sotana', en afortunada expresión de la novelista e historiadora Ana María Mata. Antes que Fernández Cuesta, había aparecido el ministro de Trabajo, José Antonio Girón de Velasco, a finales de los cuarenta, coincidiendo con la llegada de Bocanegra a quien facilitó el donativo económico que sería origen del Patronato Virgen del Carmen y que, en más de una ocasión hemos tratado. Pero Girón no permanecería demasiado tiempo en Marbella, terminando por radicarse en Fuengirola donde parece que recibió una 'mejor acogida'. Su residencia en Marbella fue la casa principal de la Huerta del Faro, donde se encontraba el Vivero Forestal del Estado; la casa era lugar frecuente de peregrinación para afines por convencimiento u obligada conveniencia. También recibía regalos mediante el conducto de la iglesia, caso de un excelente café que llegaba desde Gibraltar. También disfrutó del verano marbellero el Delegado Nacional de Sindicatos y posterior Ministro Secretario General del Movimiento, José Solís Ruiz, que muy pronto adquiriría casa en Estepona. El primer contacto de Víctor de la Serna con Marbella se debió a la íntima amistad que el escritor poseía con el ministro Girón al que parece muy probable que escribiese los discursos oficiales. Pero también vivió en Marbella los últimos años de su longeva vida (murió con ciento un años) Ramón Serrano Súñer, ministro de asuntos exteriores de Franco en los primeros años cuarenta, en los momentos de las entrevistas con Hitler y el 'Duce', quien además era cuñado del dictador, por lo que recibió el apelativo de 'Cuñadísimo'. No tardó mucho en ser destituido del cargo y su distanciamiento de los postulados del Régimen fue evidente, atreviéndose incluso, por vía epistolar, a sugerir al Jefe del Estado determinado grado de apertura. Puede que esta gente del Régimen tuviese algún sentimiento marbellí, marbellero o marbellense.