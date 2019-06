García Urbano mantiene cinco grandes concejalías a las que suma ediles adscritos Parte de los 21 concejales populares el día de la constitución del Ayuntamiento / Charo Márquez Seis ediles se quedan sin delegación y no percibirán retribución alguna y Ana Velasco vuelve a ser la que ostenta más peso político CHARO MÁRQUEZ Estepona Martes, 18 junio 2019, 18:27

Cinco macro concejalías en torno a las que trabajarán los 21 miembros del Partido Popular que forman el equipo de gobierno. Es el diseño que el alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha hecho de su equipo de trabajo en el que, de nuevo, su mano derecha será Ana Velasco, que mantiene Fomento, Infraestructuras, Turismo y Seguridad, una vez desaparecida la figura de Manuel Aguilar que en el pasado mandato ostentó las áreas de Economía y Hacienda, Empleo o Extrarradio, entre otras.

De nuevo se impone en el organigrama del Consistorio la presencia de cinco pesos pesados (García Urbano, Velasco, Blas Ruzafa, José María Ayala y Begoña Ortiz) y de los adscritos a las delegaciones. Y hasta seis ediles no tendrán asignada ninguna delegación y no recibirán remuneración. En este grupo sin sueldo destacan algunos de los fichajes estrella de la candidatura popular. Por ejemplo, el economista Salvador Pedraza, número tres de la lista, que estará adscrito al área de Economía e Innovación y Recursos Humanos que estará dirigida por el tercer teniente de alcalde, José María Ayala. No hay en esta estructura área específica de Hacienda.

En el grupo de los no remunerados y sin delegación también se encuentran Encarnación Cabrera, y el economista Daniel García, que estarán adscritos al área Sociocultural, dirigida por la cuarta teniente de alcalde, Begoña Ortiz.

El independiente Jorge Moro, José López y Antonio Montes completan el grupo que no ostentará delegación ni recibirá retribución económica.

Blas Ruzafa asume el área de Control Externo y Proyectos Estratégicos que tendrá adscrita a la edil Susana Aragón como responsable de Playas.

Estefanía Liñán será la responsable de Personal; Luisa López de Educación, Juventud y Mayores; José Antonio Bandera de Deportes y Macarena Diánez de Cultura. El resto de los 21 ediles estarán adscritos a otras delegaciones, excepto Susana Casaño que no tiene asignado ningún puesto.

Desde el equipo de gobierno se ha informado que la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece las retribuciones máximas a percibir en el caso de los concejales con dedicación exclusiva y aquellos con dedicación parcial; así como las del personal eventual; si bien, todas estas retribuciones todavía no se han determinado. Se aprobarán en el pleno que tendrá lugar mañana jueves.

Los plenos ordinarios se celebrarán el tercer jueves del mes, a las 10 horas.