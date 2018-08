Las fuentes del futuro llegan a Manilva Instalan en una plaza de Sabinillas una fuente ecológica que dispensa agua procedente del sistema de suministro, pero tratada para mejorar su excelencia Charo Márquez CHARO MÁRQUEZ Sábado, 18 agosto 2018, 00:38

Es raro ver fuentes de agua potable en las plazas de los pueblos y ciudades porque casi todos vamos provistos con nuestras botellas de agua. Unos productos que generan cantidades ingentes de residuos, contaminación y despilfarro.

En el núcleo de Sabinillas, en Manilva, la empresa Ecozona Iberian S.L. ha instalado una fuente de agua ecológica de España, la denominada 'Casa del Agua'. Se trata de un dispensador de agua en la que los usuarios deben llevar sus propias botellas para recargarlas. Esta fuente ofrece tanto agua natural como con gas, procedente del sistema de suministro, pero tratada para mejorar su excelencia.

El precio del litro es de 0.09 euros y algunos vecinos se preguntan por qué deben pagar por el mismo agua que llega a sus hogares. Valentino Tristolo, responsable de la empresa, aclara que el producto que se obtiene de la fuente «técnicamente ya no es agua, sino una bebida, dado que se somete a una serie completa de tratamientos, de modo que el agua del grifo se ve privada de cloro y una parte de los carbonatos presentes en él obteniendo un agua de excelente calidad».

Desde la empresa señalan que este agua es mucho más saludable que la que bebemos del grifo y mucho más que la que consumimos embotellada por que está «ultra-filtrada» neutralizando impurezas y sabores, no está sujeta a cambios de temperatura debido al transporte y no está encerrada en contenedores de plástico. Insisten en que «en el supermercado no compramos agua, sino transporte, la etiqueta con toda su publicidad y el contenedor».

Tristolo resalta que una de las ventajas de este sistema de consumo de agua es el 'kilómetro cero'. «Ahorra al medio ambiente las emisiones contaminantes del transporte de botellas a bordo de camiones articulados que recorren cientos de kilómetros; se evita el uso de petróleo para la producción de una gran cantidad de botellas y envases de plástico; y por tanto reduce el impacto ambiental relacionado con la cantidad de plástico a eliminar».

El ahorro económico es otro de los aspectos que 'La Casa del Agua' pretende trasladar a los ciudadanos. Pues estiman que si habitualmenmte pagamos en el supermercado 0,26 euros el litro por nuestra agua embotellada, en esta fuente el promedio de ahorro para una familia al año sería de 300 euros.

Manilva es la primera ciudad de España en contar con su 'Casa del Agua'. En Italia hay 6.000 unidades instaladas no solo en ciudades como Milán, Roma y Venecia, sino también en municipios con menos de 1.000 habitantes.

El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, ha manifestado su satisfacción por ser pionero en España en la instlación de este sistema. «Este servicio, conectado a la red de abastecimiento local, ofrece la posibilidad a la ciudadanía de comprar agua a bajo precio y con las garantías de su calidad, además ayudamos a preservar el medio ambiente», ha señalado.