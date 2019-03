Francisco Reyero presenta hoy su libro sobre el gobernador Bernardo Gálvez

El escritor Francisco Reyero presentará hoy a las 20.00 horas en la Casa de Las Tejerinas su nuevo libro 'Y Bernardo de Gálvez entró en Washington'. La obra cuenta como Bernardo de Gálvez, natural de Macharaviaya, 'The Little Known Hero', como es conocido por parte de la prensa norteamericana, ha sido por fin ensalzado por el poder norteamericano tras más de dos siglos de olvido.

El título del libro responde a la investigación realizada por el autor en Estados Unidos, relatando el porqué y el cómo se colgó en el Capitolio el retrato de Bernardo de Gálvez el día 9 de diciembre del año 2014 y la posterior concesión de la Ciudadanía Honoraria de los Estados Unidos a este malagueño que fue gobernador de La Luisiana española.