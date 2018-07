Fracasan las medidas para evitar la invasión de coches en el entorno dunar de Artola El equipo de gobierno baraja custodiar la zona con seguridad privada para proteger la integridad de este monumento natural NIEVES CASTRO Marbella Martes, 17 julio 2018, 08:03

Apenas unas horas ha durado bajada la barrera de seguridad que instaló el Ayuntamiento de Marbella en su día para evitar la circulación y el estacionamiento de vehículos en el entorno más próximo a las dunas de Artola, espacio litoral de especial valor ecológico declarado monumento natural por el Gobierno andaluz. En la mañana de ayer, en respuesta a una información publicada por SUR en la que se denunciaba la nueva invasión del espacio por parte de vehículos privados -tal y como sucedió el verano anterior-, operarios municipales bajaron y aseguraron con candados la barrera, al tiempo que repusieron las señales que prohíben el paso y que habían sido sustraídas, según apuntaron fuentes municipales.

Estas medidas, sin embargo, resultaron ineficaces para contener a algunos de los bañistas, que acto seguido acudieron motorizados a disfrutar de la playa en este punto de la costa marbellí. Tal y como pudo comprobar este diario, en torno a las 14.00 horas los coches inundaban la zona que se sitúa detrás de las señales y la valla, que estaba abierta. Una piedra hacía las veces de tope para que la barra no cayera. Según pudo conocer este periódico, la Policía Local se personó poco después en el lugar y los vehículos fueron desalojados de la parcela no autorizada, procediéndose al cierre de la barrera por segunda vez en la misma jornada.

Preguntado por esta cuestión, el concejal de Playas, Manuel Cardeña, adelantó que su departamento está estudiando nuevas medidas para proteger la integridad del monumento natural, y que entre ellas está custodiar la zona con un vigilante durante unos días. «Vamos a tomar todos los medios que sean necesarios para que esto no vuelva a ocurrir y proteger a toda costa nuestro litoral», afirmó Cardeña. «Estamos barajando poner personal para informar a las personas de manera preventiva y disuasoria de que no pueden aparcar allí, pero también se estudia reforzar la barrera», adelantó el edil, quien recordó que la invasión de las dunas es un problema que el equipo de gobierno anterior ya intentó atajar con la colocación de grandes piedras que fueron retiradas por usuarios que quieren aparcar en una zona no autorizada.