El festival 'Holi Colours' será gratuito en la noche de San Juan en San Pedro

La noche de San Juan, el próximo 23 de junio, se celebrará en las playas de San Pedro Alcántara con una doble propuesta: el festival 'Holi Colours' y los conciertos de Miguel Campello, cantante de 'El bicho', y de los artistas locales 'We are not dj's', según confirmó ayer la directora general de Cultura sampedreña, Gema Midón, que destacó la apuesta de la tenencia de alcaldía «por un evento de calidad organizado directamente por nosotros, a través de las áreas de Cultura y Juventud».

Ambos eventos tendrán lugar en la playa de La Salida y serán totalmente gratuitos. «El año pasado celebramos un gran festival de música con diferentes estilos, como Aslándticos o No me pises que llevo chanclas, que fue un gran éxito», subrayó Midón, que animó a los vecinos a acercarse a la playa «a disfrutar de una noche llena de luz».

Además, recordó que, como cada año, habrá una hoguera municipal, «a la que previsiblemente se sumarán más a lo largo del litoral sampedreño».