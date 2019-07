El Festival Los Álamos Beach espera superar las 75.000 visitas en su quinta edición Edición anterior del festival en Estepona. :: sur El evento, que volverá a celebrarse en el recinto ferial de Estepona entre el 31 de julio y el 4 de agosto cuenta con un presupuesto de 1,3 millones de euros CHARO MÁRQUEZ ESTEPONA. Lunes, 29 julio 2019, 00:34

Cuenta atrás para la celebración de la quinta edición del Festival Álamos Beach en el recinto ferial de Estepona que se celebrará entre el 31 de julio y el 4 de agosto. La organización espera superar este año las 75.000 visitas, «algo más que en la edición anterior lo que indica que la ubicación de Estepona ha sido todo un éxito», apunta Juanjo Vergara, director de marketing del festival, que anuncia que tanto el recinto de conciertos como el área de descanso se encuentran ya al 90 por ciento de reservas.

Los Álamos Beach Festival contará con dos grandes escenarios diseñados exclusivamente para el evento en el recinto ferial de Estepona con mas de 200.000 metros cuadrados en el que los asistentes dispondrán de todo tipo de servicios, zonas Vip, zonas de acampada, zona de 'foodtrack', market y zona de atracciones.

La inversión del festival será de 1,3 millones de euros, ligeramente superior a la edición pasada. El evento generará 200 puestos de trabajos directos y desde la organización destacan que en esta edición han apostado porque gran parte de la producción se haga con empresas y personal de Estepona.

La organización señala que se generarán 200 empleos directos y se trabajará con emrpesas locales

Se desconoce el impacto económico de este evento en el municipio, ni Ayuntamiento ni organización facilitaron este dato el pasado año, aunque sí resaltaron que la ocupación hotelera y el sector de la hostelería y el taxi registró un importante incremento durante los días del festival.

Las actuaciones comenzarán el miércoles 31 con Abel The Kid, Javi reina, B Jones, Sanxisto, Mix & Noise, Sevi Sánchez y Alez Now. El jueves será el turno de Sunnery James & Ryan Marciano, Will K, Rels B., Juanjo Vergara, José de Mara & Crusy, Omar Montes, Daviles de Novelda. Las actuaciones más destacadas del sábado serán las de Oliver Heldens, Karol G, Danny Avila, Third Party, Camelphat, Solardo, Fátima Hajji, DJ Nano y Green Valley. Y el último día pasarán por el escenario Salvatore Ganacci, Nic Fanculli, David Squilache, Wade, Fangoria, Juanito Makande, SFDK y JP Candela.

Las entradas tienen un precio desde los 35 euros, hasta el abono de 50 euros, el abono VIP de 110 euros y el suplemento de acampada que será de unos 35 euros. Hay un abono joven para menores de 16 y 17 años que deberá ir acompañado dwe una autorización paternal.