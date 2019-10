La feria de San Pedro contará con un punto morado para prevenir conductas machistas Isabel Cintado y Begoña Rueda, en la presentación. :: sur La campaña incluye una guía de intervención, cartelería y brazaletes, junto a dos talleres formativos impartidos por personal sanitario ANDREA JIMÉNEZ MARBELLA. Viernes, 4 octubre 2019, 00:05

La feria de San Pedro Alcántara volverá a contar un año más con un punto morado para prevenir y concienciar frente a posibles conductas machistas. La campaña, promovida por el Ayuntamiento, incluye una guía de intervención, cartelería, brazaletes y dos talleres formativos que impartirán profesionales del ámbito sanitario, según ha explicado Isabel Cintado, concejala de Igualdad, acompañada de Begoña Rueda, responsable de Políticas Activas en San Pedro.

Como ya se hizo en años anteriores, se volverá a instalar un punto morado en el recinto de la feria, junto al retén de la Policía y de Protección Civil. Todos los días de feria (del 15 al 20 de octubre) habrá personal encargado de informar a todos los interesados, tanto de la delegación de Igualdad y Diversidad como de asociaciones de voluntarios y colectivos de mujeres, que estarán identificados con brazaletes morados, según ha apuntado la edil.

Esta iniciativa pretende sensibilizar y fomentar el respeto por las mujeres, «con medidas de apoyo específicas que permitan que nuestros chicos y chicas disfruten de las fiestas en igualdad de oportunidades», ha subrayado Cintado.

Asimismo, se colocará cartelería en las casetas y otros puntos del recinto ferial con lemas directos y visuales como 'Acosar no es legal', 'No es no' o 'Nada justifica una agresión sexual'.

La guía de información irá destinada prevenir e intervenir en caso de alguna incidencia, y estará dirigida tanto a la víctima como a los testigos de las posibles agresiones.

Por su parte, Rueda ha detallado que la campaña se complementa con dos talleres impartidos por la doctora del Hospital Costa del Sol Carmen Agüera Urbano y la supervisora de enfermería del mismo centro Yolanda Jiménez Cortés.

Charlas

El primero se celebrará en el centro cultural Trapiche de Guadaiza, el 8 de octubre, a las 11.00 horas, y estará dirigido a alumnos de cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), «donde se trabajará la prevención y sensibilización frente a agresiones sexuales y vejaciones hacia las mujeres, explicando los métodos empleados de sumisión química para perpetrar estos delitos», ha afirmado la edil.

El segundo será el 11 de octubre, a las 11.00 horas, en el centro cultural Rosa Verde, y dirigido a mujeres, grupos de voluntarios, Protección Civil y profesionales implicados en la intervención de este tipo de situaciones.

Asimismo, Rueda ha recordado que este viernes, 4 de octubre, se celebrará en la Plaza de la Iglesia una fiesta dirigidas a las personas mayores, a partir de las 18.00 horas. El evento contará con un desfile de moda en el que se elegirán a los reyes y reinas de los dos centros de participación activa sampedreños para la feria.