Feminismo dentro y fuera de las aulas

La docencia es su vocación, pero ha descubierto que también puede aportar su granito de arena a la sociedad a través de las redes sociales y los libros. Con más de 90.000 seguidores en Facebook y alrededor de 65.000 en Instagram, Pilar Mármol (Andújar, 1982 ) lucha por la igualdad a través de 'Questión Femenina', una web para compartir reflexiones y experiencias sobre la lucha de las mujeres por la igualdad real. A esto se le suma 'Fémesis', una historia que está recorriendo la geografía española y extranjera. Este libro cuenta la historia de la humanidad a través de una perspectiva feminista, enmarcado dentro de una novela de ficción y fantasía. «Esta historia nace para que todos nos concienciemos de los errores que hemos cometido y dejar atrás esa educación machista», comenta la profesora de Lengua Castellana y Literatura, en el Instituto Salduba de San Pedro.

Su andadura como activista comenzó en 2016, cuando creó la web 'Questión Femenina', pensada para dar visibilidad a las desigualdades y realzar a las mujeres. «Coincidió con el gran auge del feminismo en 2017, por lo que fui mostrando todo lo que tenía en mi interior», explica.

'Questión Femenina', se ha convertido en una de las caras visibles del feminismo en redes sociales, aunque no todo han sido buenas palabras. «A veces me escriben chicos diciendo que no les gustan las cosas que publico. Me dicen que me informe, que lea, pero realmente ellos son los que tendrían que reflexionar sobre su postura con respecto al feminismo», comenta.

Pese a los comentarios negativos, Mármol asegura que esta iniciativa ya forma parte de ella. «Ha sido un puente fundamental para crecer como persona y como escritora. Le debo muchísimo a este proyecto».

Aunque siempre ha sido empática y activa en redes sociales por su condición de profesora, no se esperaba este resultado. «La comunidad ha crecido enormemente, nunca esperaba que pudiera llegar a tener tanta repercusión. He aprendido a conectar con muchos más problemas de los que pensaba», explica.

Su web feminista fue el impulso que necesitaba para retomar sus ganas de crear literatura. «El feminismo fue la pieza clave que me faltaba tiempo atrás y que le fue como anillo al dedo a la historia original», subraya la profesora, que recuerda cómo nació su interés por la escritura. «A los 15 años escribí varios cuentos, pero tuve mala experiencia con uno de mis profesores, que me robó una historia. Eso hizo que no siguiera escribiendo».

Más de 15 años después, pudo retomar su idea. «Sentía que ahora era el momento». Por ello, la historia que creó entonces (un mundo fantástico de dioses que buscaban una vía de salvación para la Tierra), es contada en el libro por Julieta, una niña de ocho años que comienza a descubrir el pasado de mujeres destacadas de la historia que no aparecen en sus libros del colegio. «La parte de Julieta es bastante autobiográfica, me identifico con ella», dice Mármol, que comenzó a escribir este libro unas semanas antes del Día Internacional de la Mujer de 2018.

Segunda parte

La historia, que ya ha recorrido varias ciudades españolas y que se está vendiendo por Latinoamérica, tendrá una segunda parte, según explica la profesora. «Mucha gente me ha preguntado que cuando saldrá la segunda parte, que se ambientará en la historia contemporánea: la revolución francesa o la lucha por el derecho al voto femenino».

Su condición de profesora ha hecho que la historia esté muy presente en el libro. «Aparecen personajes femeninos como Clara Campoamor, Rosa Chacel o Ana Orantes, todas ellas símbolo de la lucha de las mujeres por la igualdad».

Aunque se encuentra de baja por maternidad, Mármol quiere retomar su actividad profesional como profesora de Lengua y Literatura, complementándolo con charlas, redes sociales y firmas de libros. Su activismo seguirá presente en todos los ámbitos, pero considera que queda mucho por hacer en las aulas con respecto a la lucha por la igualdad. «Hay que reconocer el mérito de muchos centros que se están poniendo las pilas por ser pioneros, que trabajan por ello y que se mueven en las redes. La otra cara de la moneda está en aquellos centros en los que ni se huele la palabra feminismo».

La docente asegura que se necesita un cambio en el sistema educativo, concretamente en el planteamiento de las clases. «Los libros de texto deberían desaparecer y tendríamos que apostar por las nuevas tecnologías, para incluir la historia olvidada y oculta de las mujeres. Necesitamos referentes, sentir que realmente somos iguales, que tenemos acceso a las mismas oportunidades».