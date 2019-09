Las familias marbellíes encaran el nuevo curso escolar con un gasto medio de 100 euros por hijo Las papelerías y librerías de la ciudad experimentan gran afluencia de público estos días. :: josele Varias AMPAS apuestan por un gasto conjunto para material, unido a la gratuidad de los libros de texto en Primaria y Secundaria ANDREA JIMÉNEZ MARBELLA. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:02

Como cada año, miles de niños se preparan para iniciar el curso escolar 2019-2020, que en la provincia malagueña comenzará el próximo 10 de septiembre en el caso de Educación Infantil y Primaria, mientras que la ESO, Bachillerato y FP lo harán el 16 de septiembre. En Marbella, la 'vuelta al cole' ya se deja ver en numerosas papelerías y centros comerciales, en los que padres y alumnos ultiman detalles de cara al nuevo curso. Según el Observatorio Cetelem Estacional de intención de gasto de los consumidores andaluces en la vuelta al colegio, el gasto previsto por los encuestados asciende de media a 209 euros. Al igual que en los años anteriores, la mayor intención de compra recae en el material escolar, los libros y la ropa, ya que la comunidad cuenta con un programa de gratuidad de libros de texto para Educación Primaria y Secundaria. En el caso marbellí, el gasto se sitúa en torno a los 100 euros, ya que son varios los colegios que apuestan por un modelo de cooperativa a través de sus AMPAS. «Destinamos 50 euros por alumno para material escolar, y los profesores se encargan de comprar todo lo necesario», explica María Lara, perteneciente al AMPA La Florida del CEIP Vargas Llosa y madre de dos niños, uno de ellos en Primaria y otro en Infantil, que asegura que este modelo es muy beneficioso para niños y padres. «Así todos llevan los mismos lápices, agendas, libretas... y no hay peleas».

En el caso de Infantil, el dinero también se destina a comprar productos como papel higiénico o toallitas. «Lo dejamos en sus manos porque ellos conocen mejor las necesidades conjuntas. Por ejemplo, uno de los niños es alérgico a determinadas cosas, por eso la profesora se encarga de comprar tizas y productos que no le supongan un problema», explica.

LOS DATOS

Ana Olmo tiene tres hijos en edad escolar, dos de ellos en Primaria, en el colegio Platero, y uno en Infantil, en el CEIP Pinolivo. Aunque apuesta por la cooperativa, no se realiza en todos los cursos. «En Pinolivo pagamos 90 euros al año, que se pueden financiar en varios meses, para que las familias tengan margen. De ese presupuesto sale todo el material necesario», asegura. En el caso de Platero, cuenta con dos versiones. El curso de uno de sus hijos, tercero de Primaria, si cuenta con una cooperativa de 70 euros al año, mientras que su otro hijo, en el último ciclo de la etapa (quinto y sexto de Primaria) no cuenta con cooperativa para estos gastos, por lo que señala que el gasto rondará los 100 euros. «Hay padres que no quieren participar en la cooperativa, nadie está obligado, por eso a veces no se lleva a cabo», apunta.

En este sentido, asegura que muchos padres apuestan por el reciclaje de materiales, como los estuches, diccionarios, mochilas y reglas. «Todo lo que se pueda reciclar es bienvenido. Si la libreta está a la mitad, también se usa para el curso siguiente».

En la Educación Secundaria Obligatoria, el gasto escolar suele rondar los 100 euros, al igual que en Infantil y Primaria. En esta etapa el gasto se condensa en torno a las clases particulares, según explica Juan Carlos Caballero, del AMPA IES Victoria Kent. «Suelo gastarme unos 1.200 euros al año en clases particulares, para mí este es el gran gasto, ya que los libros son gratuitos», recuerda este padre, que apuesta por las nuevas tecnologías. «Hemos propuesto la compra de tablets para que los niños puedan trabajar desde ahí, pero la iniciativa no termina de cuajar entre los profesores».

Gratuidad

Dada la gratuidad de los libros de texto, son muchas las papelerías que cuentan con gran afluencia estos días para canjear el cheque libro andaluz, que suele rondar los 160 euros en Primaria. En el caso de Infantil y Bachillerato, la cifra aumenta, ya que no son libros gratuitos. «En Infantil, suelen costar entre 70 y 140 euros, y en Bachillerato, cada libro ronda los 40 euros», explican desde la Papelería Nabeul.

Con respecto al material escolar, la lista básica incluye libretas, ceras, lápices o rotuladores. «El gasto suele estar entre los 90 y los 100 euros, pero varía en función de lo que se recicle de años anteriores», apunta el responsable de la Papelería Parque del Sol, ubicada en San Pedro.

