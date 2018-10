El PP expulsa al PSOE del gobierno de la Mancomunidad de la Costa del Sol Margarita del Cid, con su equipo en la Mancomunidad de la Costa del Sol Occidental. :: josele-lanza Del Cid acusa de falta de lealtad a los socialistas, que niegan que existan motivos para la ruptura y la achacan al nerviosismo por las encuestas HÉCTOR BARBOTTA MARBELLA. Viernes, 26 octubre 2018, 00:05

El consenso en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental no ha resistido a las tensiones preelectorales. La presidenta del organismo, la popular Margarita del Cid, anunció ayer la ruptura con el PSOE en el pacto de gobierno del organismo, del que también participan el resto de las fuerzas con representación en el mismo con la excepción de Izquierda Unida, es decir Ciudadanos, Opción Sampedreña (OSP) y Compromiso Manilva. La intención del PP, que cuenta con mayoría absoluta propia, es que estas tres formaciones permanezcan en el gobierno de la Mancomunidad con sus actuales delegaciones.

La decisión del PP tomó ayer por sorpresa a los socialistas, que no habían sido informados previamente. Las negociaciones que se estaban llevando a cabo para la elaboración de unos estatutos consensuados entre todas las fuerzas políticas han quedado bloqueadas.

La ruptura se fundamenta en lo que el PP considera falta de lealtad por parte de los socialistas, aunque el detonante ha sido un recurso contencioso presentado por la empresa de aguas de Benalmádena contra la liquidación del canon elaborada por la empresa pública Acosol, dependiente de Mancomunidad. En el PP se considera que el gobierno socialista de Benalmádena ha actuado con deslealtad en este asunto. Del Cid también citó como ejemplo de esa misma deslealtad del PSOE la moción aprobada en Torremolinos para retirarle su condición de vocal en la Mancomunidad, resolución que fue anulada en los tribunales.

La decisión tomó por sorpresa a los socialistas, que contaban con una vicepresidencia

Los socialistas consideran que no hay motivo para esta ruptura y acusan al PP de querer convertir a la Mancomunidad en una plataforma electoral. El portavoz socialista y hasta ayer vicepresidente del ente mancomunado, José Antonio Gómez, atribuyó la decisión «al nerviosismo del PP por los malos resultados que arrojan las recientes encuestas publicadas».

Del Cid acusó a los socialistas de utilizar a la Mancomunidad para sus intereses partidistas, tanto a nivel local, de lo que puso como ejemplo la moción votada en su contra en Torremolinos, como de manera interna, ya que la presidenta del ente considera que el recurso presentado en Benalmádena es una maniobra del alcalde socialista de esa localidad, Víctor Navas, contra el candidato de esa formación en Marbella, José Bernal, que era consejero delegado de Acosol durante la mayor parte del periodo incluido en el recurso.

«Estamos en presencia de algo que no puede ignorarse. Han presentado una demanda en la que exigen la devolución de un importe que ha sido objeto de la recaudación indebida del canon de mejora, de los que 30 millones de euros no fueron a parar a las obras que estaban destinadas», indicó Del Cid. La presidenta señaló que esta recaudación se produjo entre 2007 y 2011 con Bernal como consejero delegado (En realidad, Bernal sólo estuvo en el cargo entre 2009 y 2011). «No podemos permitir ahora que este atropello a las leyes se use en su propio beneficio y que se pretenda abusar de su propio pecado para aumentar un presupuesto electoralista», afirmó.

Del Cid acusó a la dirección provincial del PSOE de no intervenir en este conflicto y de pretender convertir a la Mancomunidad en el escenario de sus disputas internas. «Es una demanda que presenta un alcalde socialista contra la gestión de un dirigente socialista», subrayó.

En ese sentido aseguró que la decisión de dar por liquidado el acuerdo de gobierno con el PSOE tiene por objetivo aislar a la institución de esa disputa y evitar «que se vuelva a tomar a los vecinos de la Costa del Sol como rehenes».

Del Cid anunció que a partir de hoy comenzarán las conversaciones con los otros tres partidos presentes en el gobierno de la Mancomunidad (Ciudadanos, Opción Sampedreña y Compromiso por Manilva) para configurar el gobierno para los siete meses que restan de mandato.

Sorpresa socialista

Momentos después de conocer que iba a ser destituido, José Antonio Gómez mostró su sorpresa al enterarse por la prensa de la ruptura del acuerdo de gobierno y criticó que el PP haya decidido unilateralmente «hacer saltar por los aires el acuerdo de la práctica totalidad de las fuerzas políticas de la Costa del Sol para garantizar la gobernabilidad de la Mancomunidad y anteponer el interés general de los vecinos y vecinas de la Costa a los intereses de los partidos» .

En su opinión, el Partido Popular actuó con sectarismo. «Ni siquiera nos ha llamado a una reunión para trasladarnos un supuesto descontento. No hay ningún motivo justificado a día de hoy para romper el pacto. La única justificación es la proximidad de las elecciones y el nerviosismo electoral del PP, que quiere convertir la Mancomunidad en una plataforma y en un instrumento para la campaña. Parece que el resto de formaciones le estorbamos», subrayó.