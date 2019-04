«Estepona siempre ha mirado más a la tierra que al mar» Jorge Moro en el acto de Hijo Adoptivo. :: ch. márquez El discurso del pregonero destacará los valores del patrón que se mantienen en nuestros días como la solidaridad y la defensa de la naturaleza Jorge Moro Pregonero de San Isidro CHARO MÁRQUEZ ESTEPONA. Viernes, 26 abril 2019, 00:03

Este notario nacido en Madrid, Hijo Adoptivo de Estepona, pronunciará el pregón de San Isidro el próximo domingo en la parroquia de San José a las 13.00 horas. Moro cree que la coincidencia con las elecciones hará que aumente el público asistente.

-Para no ser esteponero de nacimiento tiene usted mucha vinculación con la historia reciente del municipio. El pasado año fue nombrado Hijo Adoptivo y este año es pregonero de San Isidro. ¿Qué le resta por hacer?

-Pues me queda morirme aquí (sonrie). Moriré donde me pille, pero sí me voy a jubilar en Estepona.

-Curiosamente su pregón coincidirá el domingo con la celebración de las Elecciones. ¿Esto le perjudicará o beneficiará?

- Por suerte o por desgracia coincide. La fecha del pregón siempre es el último domingo de abril. Como el día de elecciones es un día de fiesta, de paz, de libertad, de ejercicio de nuestros derechos, y hay mucha más gente en la calle, pues supongo que puede ir más gente.

-¿Es su primer pregón o ya tiene experiencia?

- Soy neonato. Es lo más difícil que hecho en materia de exposición al público. He dado muchas conferencias sobre temas jurídicos, que son sencillas si te sabes la materia. El problema del pregón es que está muy manido. Todos los años un pregonero habla del patrón. Yo no sabía nada de San Isidro hace tres meses. Empecé a estudiar y he encontrado una bibliografía abundante. Lope de Vega escribió tres comedias sobre San Isidro y hay críticas literarias sobre ellas.

-¿Qué nos puede adelantar de su pregón?

- El problema de un pregón de San Isidro es que ya se ha dicho todo sobre el santo. Es muy difícil hilvanar un discurso que sea medianamente interesante. Voy a tratar de fijar qué representa San Isidro en una sociedad tan fuera del ámbito de vida del patrón, que era un hombre del siglo XII, que nada tenía que ver con un hombre de nuestro siglo.

-¿Qué valores de San Isidro siguen de actualidad hoy?

- Pues era un hombre solidario, protoecologista, porque amaba la naturaleza, un hombre de paz.

- ¿Le ha sorprendido la figura de San Isidro en este descubrimiento?

- Es absolutamente sorprendente. Yo la desconocía. El alma humana sigue siendo la misma en el siglo XII o en el XXI. Pero es una figura que es su modestia, en su pobreza, (no era nadie, era un pobre agricultor a sueldo de un patrón) tenía una grandeza extraordinaria.

-¿Cree que Estepona sigue conservando algo del pasado agrícola que representa San Isidro?

- El campero es la esencia de Estepona, más que el mar. Estepona siempre ha mirado más a la tierra que al mar. Aunque ahora ya está al 50 por ciento. El fenómeno de 'los campitos', que cada uno tiene su campo para ir los fines de semana, plantar cuatro tomates, está muy vivo. Hasta hace poco Estepona vivía del campo y eso lo tiene muy arraigado en su mentalidad. Desgraciadamente quedan pocos profesionales del campo. Mal que nos pese, la sociedad ha cambiado y el trabajo en el campo está muy mal pagado.

-Usted también es historiador ¿Qué destacaría de ese pasado agrícola?

- Estepona fue una ciudad productora de higos primero, después de limones; ahora ni higos, ni limones, aunque nos hemos cambiado a los aguacates. Pero hay poco campo para poder vivir de la agricultura. Pero el alma campera sigue existiendo.