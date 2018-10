Estepona, primer municipio de la provincia en aprobar su presupuesto, de 104 millones de euros Momento del pleno de aprobación de los presupuestos municipales. / Charo Márquez El equipo de gobierno destaca que las cuentas de 2019 reflejan la bajada de impuestos, el pago de la deuda y el aumento de las inversiones CHARO MÁRQUEZ Martes, 16 octubre 2018, 08:40

El Ayuntamiento de Estepona ha hecho sus deberes en materia económica y ha sido el primero de la provincia en aprobar el presupuesto de 2019. Los datos básicos de estas cuentas son: 104 millones de euros de ingresos, 101 de gastos y por lo tanto 3,5 millones de superávit previsto. El concejal de Hacienda, Manuel Aguilar, ha remarcado que el superávit es «algo inherente» a los presupuestos de los últimos años del PP. El edil ha indicado que los tres pilares de estos presupuestos son: la bajada de impuestos, el pago de la deuda y el aumento de las inversiones, que alcanzan los 15,7 millones de euros, lo que supone un 33 por ciento de incremento respecto a este ejercicio. Aguilar ha señalado que en siete años la partida de inversiones ha pasado de 500.000 euros a estos 15,7 millones, de los que 6,4 irán a parar a las obras del Hospital.

En materia social, el Ayuntamiento ha previsto un gasto de más de seis millones de euros de los que medio millón serán para el VI Plan de Empleo Municipal. Respecto a la deuda los presupuestos contemplan el abono de 28 millones de euros. «Si los socialistas no nos hubieran dejado esta deuda, con esta cantidad se podrían hacer otros dos hospitales, cada año, en la ciudad», ha advertido Aguilar que ha hecho hincapié en que además de saldar estas cantidades no se genera nueva deuda.

Personal

En el capítulo de personal la cuantía asciende a 31,4 millones de euros. El responsable de Hacienda ha explicado que se mantiene la regla autoimpuesta de que la partida de personal no supere el 50 por ciento del gasto. En este punto los partidos de la oposición han coincidido en reclamar una Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que el delegado ha considerado que no es obligatoria. La oposición también ha criticado que no se «escatime» en los sueldos de los concejales del equipo de gobierno, frente a los 172 euros que perciben ellos por asistencia a pleno.

El alcalde de Estepona, José María García Urbano, ha manifestado que se trata del pleno «más importante del año» y ha definido los presupuestos como «reales, veraces, creíbles; que generan estabilidad, tranquilidad; que confirman que se paga a los proveedores y que estimula inversiones extranjeras».

Por último desde el equipo de gobierno se ha querido resaltar que otro de los rasgos que marcan estas cuentas municipales es «su carácter participativo». Aguilar ha comentado que, por segundo año consecutivo, se ha abierto un canal para que los ciudadanos aportaran sus sugerencias. Ha concretado que se han recibido más de un centenar de propuestas que -tras el análisis técnico de su viabilidad- se tendrán en cuenta dentro de las partidas existentes en el presupuesto para arreglo de infraestructuras y servicios. Aunque la oposición ha puesto en duda la efectividad de esta vía de participación.