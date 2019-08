Estepona acoge este viernes un concierto dedicado a la serie 'Juego de Tronos' MARÍA GONZÁLEZ Martes, 6 agosto 2019, 00:05

estepona. Los fans de la mítica serie de HBO 'Juegos de Tronos' podrán disfrutar este próximo viernes de un concierto en el que tendrán la oportunidad de escuchar y adentrarse en los temas más emocionantes y destacados de la serie.

El concierto que se celebrará en el Auditorio Felipe VI de Estepona a las 20.00 horas estará interpretado por la Banda Sinfónica de la Ciudad de Jaén.

Los asistentes además de poder disfrutar de temas destacados como 'Main Theme', 'Light of the Seven', 'Rains of Castamare', 'The Night King'o el tema de los 'Stark, podrán conocer detalles de las composiciones y anecdotas de la serie para disfrutar aún más de esta experiencia.

Tras el concierto, el público pondrá asistir en exclusiva a la inauguración de la exposición 'Fuego y sangre', que se instalará en el Auditorio Felipe VI y que estará dedicada también a la serie 'Juego de Tronos'. En esta exhibición los asistentes podrán disfrutar de 'cosplayers' disfrazados de diferentes personajes de la serie y encontrarán una réplica del 'Trono de Hierro'con la que los fans de la serie podrán sentarse en él y hacerse fotografías.

La Banda Sinfónica Ciudad de Jaén será la encargada de transportar y conducir a los asistentes por los 'Siete Reinos', o bien, llevarlos más allá de muro. Esta banda da cabida y acogida a todos los jóvenes que les guste la música y que quieren practicarla fuera del ámbito estudiantil, dándoles la posibilidad de perfeccionar y mejorar su nivel y estilo musical. Desde noviembre de 2007, año en que se fundó, ha acogido a estudiantes del Conservatorio y músicos profesionales. Desde entonces, esta Banda Sinfónica se ha especializado en la interpretación de música de cine y series, ofreciendo conciertos por toda Andalucía. Aquellos que deseen acudir al concierto pueden hacerse con su entrada en www.tafaestepona.com.