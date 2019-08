Estepona acoge la mayor colección de videoconsolas retro originales de Europa 'Expo Experience Play Again', podrá visitarse hasta octubre en el Auditorio Felipe VI EUROPA PRESS Jueves, 22 agosto 2019, 00:12

El Auditorio Felipe VI de Estepona acoge el evento vintage de videojuegos 'Expo Experience Play Again', que contará con la «mayor colección de videoconsolas retro originales y máquinas Arcade de toda Europa», según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

Esta actividad, que permanecerá abierta al público hasta octubre, ofrece la posibilidad de jugar tanto a los aficionados nostálgicos a las consolas retro como a los más jóvenes que estén interesados en descubrir los videojuegos míticos del pasado.

Para facilitar el acceso y la diversión, se han organizado diferentes pases y sesiones diarias, con un precio de 15 euros (tres horas de sesión donde se podrá jugar a todos los juegos) y un bono diario de total acceso por 30 euros.

De miércoles a viernes habrá dos sesiones de 16.00 a 19.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas. Los sábados hay sesión matinal de 11.00 a 14.00 horas, dos sesiones de tarde de 16.00 a 19.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas, además de una «sesión golfa» de 22.00 a 01.00 horas. El horario los domingos incluye sesión matinal de 11.00 a 14.00 horas, dos sesiones de tarde 16.00 a 19.00 horas y de 19.00 a 22.00 horas.

Los organizadores del evento consideran que esta amplia colección de máquinas permitirá a los usuarios revivir los salones recreativos del pasado o las primeras consolas que se comercializaron en la década de los ochenta. Además, los aficionados a estos juegos tecnológicos podrán comprobar como ha evolucionado este sector del ocio y el entretenimiento a través de una treintena de consolas que podrán ser utilizadas por el público asistente.

Así, se hará un repaso por juegos de estrategia, batallas, de lucha o deportivos que fueron la antesala a los actuales videojuegos de realidad virtual.

Entre los juegos que se pondrán a disposición del público, encontraremos míticos y para todas las edades como 'Mortal Kombat', 'The King of Dragons', 'The house of the Dead', 'Pole Position', 'Out Run', 'Crazy Taxi', 'Virtual Fighter', 'Killer Instinct', 'Missile Command', 'After Burner', 'Turtles', 'Gumblade', 'DaruisBurst Ex', 'The Lost World Jurassic Park', 'Alien' o 'Fzero FX'.