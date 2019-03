ESCRIBIR Y LEER

YA sé que este binomio va a la inversa: leer y escribir. Así se consignaba en tiempos pasados una de las circunstancias de la personalidad, nombre, apellidos, género, profesión... Un amigo muy querido, gran autor, lo consignó como atributo propio en su tarjeta de visita después de su nombre: lee y escribe. En ese orden. Pero ya no rige esta concatenación. Antes se leía mucho y se escribía lo justo. Alguien me dice que escribir era una actividad previa a la lectura. No se podía leer nada si antes no se había escrito. Pero no es así porque la escritura no participa de aquella suerte que se repetía en una película ya antigua donde se advertía que el mensaje se autodestruiría en unos pocos segundos. Ese sí que era un sistema adecuado a la protección de datos de naturaleza personal y no los sustitutos que se han inventado. No, lo escrito puede leerse una infinidad de veces si se utiliza un soporte adecuado. Desde los escribas de la antigüedad se ha recorrido un largo camino. La utilización del papel que se estimó como el vehículo ideal descartados el papiro y la piedra, ésta por las dificultades de manipulación. Hablando de piedras como medio de expresión de ideas, se me viene a la memoria el niño aquel que expresaba su consternación frente a la fuerza física que se habría exigido a los carteros cuando su progenitor le revelaba que en la roca que le enseñaba estaba escrita la carta que el conquistador había enviado al emperador contándole sus hazañas. Le faltaba obviamente apreciar la diferencia entre el contenido y el continente.

Vivimos una época en que cualquier pelagatos se asoma a la literatura, incluidos aquellos que por su cargo u oficio deberían estar dedicados a otra cosa porque para atenderlos les pagamos. Aunque bien mirado, es mejor que se distraigan así están entretenidos y no incordian más. Ya se decía en una nación hermana que el país progresaba por la noche cuando los políticos dormían. A lo mejor estoy apedreando mi propio tejado porque también escribo, quizá, más de lo que leo. Fui en una época aquello que se llama impenitente, cuando la televisión -en Marbella tardó un ratazo en llegar la 2- no había entrado en mi vida con la fuerza que imprime los cientos de canales a los que se tiene acceso y las miles de series a las que afortunadamente, no soy muy aficionado. Comienzan con energía pero a poco de su desarrollo se adivina la necesidad de alargarlas con el objeto, seguramente, de cumplir con determinados compromisos. En fin, lo que se podría despachar en dos horas, tres como mucho, se prolonga durante días y días. Pero el cine, que disfrutamos ahora en casa y prácticamente por nada me ha alejado, no hay tiempo para todo, de mi infantil y juvenil hábito. Porque leer es asomarse al buen arte y no solamente descifrar el significado de la combinación de letras que se encuentra en los periódico, incluido el Boletín Oficial del Estado del cual no logro desengancharme a pesar de la pobreza creciente del estilo de las normas, y de la pléyade de mensajes, correos electrónicos, wasaps con los que mis amigos y relaciones me obsequian con profusión. Esto, a demás de las sentencias que asumen proporciones nada desdeñables gracias generalmente a esa técnica a la que llamamos «cortar y pegar».

Los escritores se dividen, según el procedimiento que utilizan, en dos grandes grupos que han arrinconado, de manera casi definitiva porque aún subsisten algunos dinosaurios que lo hacen con pluma, entre los que usan los pulgares, dos por persona, joven casi siempre, y los de mediana edad que empleamos el índice, en singular cuando nos enfrentamos a la reducida pantalla del teléfono. En el ordenador, usamos unos pocos dedos más: el pulgar para el espaciador y los dos índices para teclear. Tenemos una ventaja frente a los pulgarcitos: que podemos utilizar los dedos en erección, de los dedos aclaro, mientras la utilización del dedo gordo requiere la coyuntura. Pero me sigue asombrando la velocidad que se despliega y la puntería que se despliega al acertar con apéndice digital voluminoso un cuadrado tan pequeño.

Creemos haber inventado otra forma de expresión: los llamados emoticones, en singular emoticono que la RAE define algo ingenuamente como la representación de una expresión facial que se utiliza en mensajes electrónicos para aludir al estado de ánimo del remitente. Digo ingenuamente porque hay, según me entero unos dos mil y no hay tantos estados de ánimo.

Hablando del antiguo Egipto, no son más que jeroglíficos.