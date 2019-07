'Escollera Fest 2019' incluye este año un homenaje a Queen y la XIX Noche Reggae CHARO MÁRQUEZ Martes, 23 julio 2019, 00:12

estepona. La Escollera, junto al Faro de Punta Doncella, acogerá del 25 al 27 de julio la celebración de una nueva edición del festival de música 'Escollera Fest 2019'. Tal y como ha sucedido en años anteriores, todos los conciertos serán gratuitos.

El festival arrancará el jueves 25, a las 22:00 horas, con el espectáculo musical que triunfa en Europa, 'Remember Queen World Tour 2019', que repasará éxitos de la mítica banda de Freddie Mercury como 'We are the Champions', 'Bohemian Rapsody' o 'I want to Break Free'. El espectáculo estará protagonizado por Piero Venery, considerado como el mejor doble del mundo de Freddie Mercury.

El viernes 26 será el turno para la banda de rock and roll y blues 'Maldito Blues', que dará paso al cantante y compositor de Hamburgo afincado en Mallorca, Dennis Mansfeld, que está despuntando con éxitos como 'Club Called Jane' o 'Sliding Doors'.

La 'Escollera Fest' finalizará el sábado 27 con la XIX 'Noche Reggae'. La gran noche reggae de la Costa del Sol arrancará con un espectáculo de música en directo con el cantante de la isla de Granada 'Leroy Onestone & Wise House Crew', la 'backing band' de Málaga con 'Marley Legend Álbum Tribute', junto a '12 13 Reggae Band' y 'Chinese Grade'.

La edición pasada el 'Escollera Fest' reunió a varios grupos destacados del panorama musical nacional como La Unión y Los Toreros muertos, con Pablo Carbonell y a Freeska Málaga Ensamble en la 'Noche del Reggae'.