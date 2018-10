Los empadronados en Marbella viajarán gratis en los autobuses del transporte urbano a partir de 2019 La nueva ordenanza que regula las obligaciones y derechos de los usuarios contempla, sin excepción, la gratuidad del servicio para los habitantes que figuren en el censo NIEVES CASTRO Marbella Martes, 16 octubre 2018, 13:56

Los empadronados en Marbella viajarán gratis, sin excepciones, en los autobuses de línea del transporte urbano en cualquier franja horaria a partir de que entre en vigor, en 2019, la nueva ordenanza que regula las obligaciones y derechos de los usuarios del servicio. Esta es la principal novedad del texto que estará disponible para su consulta y enriquecimiento en la web del Ayuntamiento durante los próximos 15 días, y que la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, ha presentado esta mañana en rueda de prensa junto al concejal de Transportes, Félix Romero.

Entre los aspectos que regulará la ordenanza, figuran, entre otros, la obligación que tiene la adjudicataria de contratar un seguro que cubra contingencias de cara a los viajeros, el régimen sancionador por parte del Ayuntamiento si no hay un cumplimiento exacto de los compromisos asumidos por la empresa, así como las reclamaciones que los propios usuarios pueden interponer. No obstante, la principal novedad afecta a la emisión por parte del Ayuntamiento de una Tarjeta Municipal de Movilidad que posibilitará a los poseedores de la misma la utilización de los autobuses de forma gratuita con el único requisito de estar empadronado. Esta tarjeta, que no acarreará más gasto para el bolsillo del ciudadano que el de la propia emisión, no más de 10 euros –según ha adelantado la regidora–, tendrá una vigencia de dos años y se sumará al resto de billetes que ya se expiden para viajar en los autobuses de línea que circulan en la ciudad: sencillo, multiviaje y Tarjeta Dorada para los mayores.

El Ayuntamiento invertirá alrededor de 3 millones de euros anuales para sufragar la iniciativa, esfuerzo inversor que se verá reflejado ya en el presupuesto municipal de 2019, cuya aprobación inicial se espera para primeros del mes de noviembre.

La alcaldesa ha señalado que el objetivo que se persigue con esta iniciativa es el fomento del transporte público, aunque también, tal y como ha subrayado, se espera un importante aumento del empadronamiento, «algo que será muy beneficioso para el municipio» teniendo en cuenta que del número de censados en una localidad dependen las transferencias del Estado o de la Comunidad Autónoma.

La nueva Ordenanza Municipal Reguladora del Transporte Público contempla las obligaciones y derechos que afectan a los usuarios pero también a la empresa prestataria del servicio, con independencia de los requisitos contenidos en el pliego de prescripciones técnicas para la adjudicación del mismo. En palabras de la regidora, la ordenanza recoge «las líneas fundamentales para que el transporte de nuestra localidad sea excelente, partiendo de la base, como ya dijimos en su día, que hay mucho que mejorar».

El equipo de gobierno prevé llevar la ordenanza a pleno antes de final de año. De hecho, la alcaldesa ha confirmado que la tramitación se hará de forma paralela al procedimiento de licitación del nuevo servicio de transporte urbano, que ya está publicado en la página web municipal y en el Boletín de la Unión Europea, por lo que se estima que la adjudicación podría estar lista para finales de año. El pliego de condiciones persigue una mejora del servicio con implementación de líneas, renovación de la flota, aplicación de nuevas tecnologías y una mejor información al ciudadano, por un importe de más de 4,5 millones de euros anuales y un plazo de 10 años.