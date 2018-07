Elogio del papel Vecinos y turistas echan un vistazo a ejemplares en uno de los stand de la feria. :: jorge rey En este encuentro se dan cita empresas de distintas provincias como Granada, Sevilla, Barcelona o Madrid Los libreros aprovechan la Feria del Libro de Marbella para reivindicar el soporte tradicional CRISTINA MORILLA MARBELLA. Domingo, 22 julio 2018, 00:03

«Donde esté el papel no se pone nada. Es mucho mas práctico el eBook, puedes llevarlo para cualquier sitio, pero para mi como el papel no hay nada. El abrir un libro nuevo y olerlo es una delicia de esta vida», decía Encarni Pérez, responsable del stand 'Ediciones Labnar' cuando se le preguntaba por la tendencia que existe a leer a través de soportes electrónicos como la tablet, eBook o incluso a través de un smartphone.

Es raro el librero que apoye el formato digital frente al formato tradicional. Cuando se le cuestiona a la dueña de la librería 'Rama Libros', con sede en Granada, su respuesta es tajante. «No, no puede ser porque todo el mundo ha estudiado con libros de papel. Yo creo que no pueden extinguirse. Es una cosa que está en nuestro ADN», declaraba Mari Carmen Gómez, apoyada sobre el amplio muestrario de libros que ofrece, que va desde ejemplares de arte hasta obras infantiles.

Los libreros, que durante casi un mes van a estar presentes en el Paseo de la Alameda, con motivo de la Feria del Libro, lo tienen claro: prefieren el formato tradicional. Un ejemplar que te permite tocar y oler las páginas es para muchos lo que realmente llega a enganchar y teletransportar al lector. «No tiene nada que ver ir a una librería, echar un rato y poder mirar, tocar, abrir y oler un libro, a coger una maquina y ponerte a leer. Para mi, que me gusta leer, me parece algo que no, que no voy a utilizar», sentenciaba la responsable de librería 'Caracuel', Inmaculada Caracuel.

Bajo una arboleda que sin lugar a dudas anima a leer y a pasear a los ciudadanos en estos días donde encontrar una sombra resulta de lo más placentero, se dan cita niños, jóvenes y mayores en busca de un buen libro con el que disfrutar estos meses que para algunos simbolizan playa, sol y descanso. Es el caso de Darío Bravo, vecino marbellí de 24 años, que junto a unos amigos visitaba la feria. "Yo prefiero libro. Creo que el que siempre lee físico, siempre va a comprar ejemplar físico", es lo que respondía el joven cuando se le cuestionaba por la posible caída en las ventas de ejemplares en el formato tradicional.

La mayoría delos responsables de los puestos están de acuerdo. Las ventas no han disminuido, o al menos eso es lo que opina Enrique Consuegra, propietario de la librería 'Códice', con sede en Málaga, que reconoce que no han tenido que modificar su estrategia de venta aunque «al principio lo cogimos con prevención, con un poco de miedo», refiriéndose así a la llegada de estos nuevos soportes. Además, Consuegra admite que «yo no lo he notado, en absoluto».

En uno de los stands más curiosos de la feria, donde se recogen literalmente los libros más pequeños del mundo, objeto que oferta la librería 'Los Libros más Pequeños del Mundo'. Allí se encuentra Jorge Canales, vendedor del stand, vestido con camisa blanca y gafas de pasta de color negro, que lleva por bandera estos libros, en especial el más pequeño de todos lo que tiene, que concretamente mide un centímetro y medio.

Para él, «la literatura digital está muy bien, pero siempre habrá gente a la que le guste leer un libro. Cualquiera puede llevar su tablet a la playa o donde sea pero siempre hay alguien, un 60% o 50, que disminuirá más adelante, que prefiere leer los libros auténticos», a lo que añadía que la lectura en ambos soportes es distinto.

Sin embargo, otros son de la opinión de que realmente lo que hace daño a este sector son las nuevas plataformas a través de las cuales los usuarios pueden adquirir libros. Este es el caso de Andrés García, administrador único de la librería 'Alfaqueque' y de 'Ediciones Algorfa'. «Nosotros nos vemos más afectados por lo que viene a ser Amazon o Fnac, lo que vienen a ser estas grandes superficies, que hasta se están metiendo en las ferias del libro», afirmaba García.

Además, el administrador destacaba que «nosotros nos dedicamos a la edición de libros, y en principio los sacábamos tanto en soporte papel como en soporte electrónico pero no vimos la necesidad de este último», ampliando que «las ventas eran bastante malas».

Algunos pensarán que sin duda lo dañino son los nuevos soportes, otros optarán por las nuevas plataformas digitales que permiten la compra de libros, pero Enrique Consuegra lo tiene claro: no hay que luchar contra estos nuevos soportes, lo que realmente hace daño «es que no lean. A mi me da lo mismo que lean en tablet, que lean en eBook, que lean donde quieran, pero que lean».