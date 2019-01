Eliminan un centenar de islas ecológicas en Estepona para crear aparcamiento Una de las islas ecológicas que será retirada. :: charo márquez Hasta la fecha se han retirado 22 contenedores soterrados tras lo que se han creado ocho plazas de aparcamiento CHARO MÁRQUEZ Sábado, 5 enero 2019, 12:46

Recuperar espacio público y eliminar elementos en desuso. Es el objetivo de la campaña de eliminación de islas ecológicas que ha iniciado el Ayuntamiento de Estepona. Por el momento se ha comenzado con la retirada de un centenar de contenedores soterrados que se encontraban en desuso en la vía pública.

El concejal de Servicios, Blas Ruzafa, ha explicado que con la eliminación de estas instalaciones obsoletas se va a recuperar espacio para ampliar el acerado en algunas calles del municipio y crear nuevas plazas de aparcamiento.

Hasta la fecha se han retirado un total de 22 contenedores soterrados de las calles Carlos Cano, Huerta Nueva, Pabellón de la Lobilla, Ambulatorio de La Lobilla, rotonda de subida al polígono, entrada colegio María Espinosa, avenida España, avenida Litoral y calle Félix Troyano. Con estas primeras actuaciones se han recuperado más de 100 metros cuadrados de acerado, ocho plazas de aparcamiento nuevas y zonas para colocar nuevo arbolado en la vía pública.

El PSOE criticó esta semana, durante su balance de año, que «el principal problema» del municipio en 2018 había sido la falta de aparcamiento.

Ruzafa comenta que el Consistorio ha apostado finalmente por retirar este tipo de contenedores «porque no resultaban funcionales, ya que no se podían trasladar de sitio según las necesidades que van teniendo los establecimientos y conjuntos residenciales de cada zona. A esto hay que añadir que por su diseño no pueden renovarse o modificarse con la frecuencia que sí permiten los contenedores en superficie». Ha añadido que los contenedores soterrados, que desde hacía años no eran utilizados, generaban malos olores y problemas de higiene debido a que su recogida no era tan frecuente como la de los contenedores que se instalan en superficie. Y que por esta razón, el equipo de gobierno apostó por dotar a la ciudad de cubos que puedan ser reemplazados con facilidad en caso de que presenten algún problema y limpiados cada vez que lo necesiten.

Las brigadas municipales se están encargando de retirar estos contenedores soterrados.