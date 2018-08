Pro Dunas pide a los usuarios que utilicen los dos aparcamientos en el Real Zaragoza CH. MÁRQUEZ Miércoles, 8 agosto 2018, 00:16

marbella. La Asociación pro Dunas hizo ayer un nuevo llamamiento para concienciar a los usuarios de la playa del valor y la necesidad de preservar el entorno de las dunas. Ayer recomendó a los usuarios de las playas en Real de Zaragoza que utilicen los dos aparcamientos que el Ayuntamiento de Marbella ha habilitado para tal fin aunque tengan que andar un poco para llegar hasta la playa.

Desde el colectivo insisten que «no hay ni 100 metros de caminata hasta llegar a la playa» y piden «un pequeño esfuerzo y colaboración» a todos los que visitan el lugar para preservar el patrimonio natural dunar que existe a lo largo de Real de Zaragoza.

Advierten además que el paso de vehículos por la senda peatonal provoca que los coches rompan las barandillas de madera que se han instalado para proteger las dunas al no tener suficiente espacio para dar la vuelta. A esto se suma que los coches quedan atrapados en esta zona arenosa y, sobre todo, que el camino queda bloqueado ya que no tiene salida y podrían «provocarse accidentes no deseables», apuntan.