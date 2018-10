Doble reconocimiento a la profesionalidad Freddy Simon, en el homenaje recibido ayer. :: j-lanza Una calle lleva desde ayer el nombre del docente Enrique Gómez. La Hermandad de El Calvario rinde homenaje al ginecólogo Freddy Simon M. PÉREZ MARBELLA. Domingo, 28 octubre 2018, 00:39

La de ayer fue una jornada de nombres propios en Marbella que recibieron el reconocimiento de amigos, familiares y autoridades locales. Dos hombres que han destacado por sus trayectorias profesionales. Uno, en el docencia. El otro, en la medicina. Enrique Gómez fue homenajeado a título póstumo. Su viuda y demás familia vivieron el orgullo de ver que el nombre de este maestro vinculado principalmente al CEIP Valdeolletas quedará ligado a Marbella bautizando desde ayer una calle próxima al que fue su colegio. Realizó sus estudios de Magisterio en Valverde de Llerena, en la provincia de Badajoz, y desde Extremadura se trasladó a Málaga, primero, y a Marbella poco después, donde trabajó en centros de San Pedro Alcántara, El Castillo y Vicente Aleixandre, hasta tomar posesión en Valdeolletas del que fue director y presidente de la Comisión de la Escolarización de los alumnos de Infantil y Primaria de Andalucía. «Si algo distinguió a Enrique fueron sus valores que inculcó en la comunidad educativa y que tanto necesita nuestra sociedad», subrayó sobre su figura la alcaldesa Ángeles Muñoz que junto a los familiares y miembros de la directiva y docentes del CEIP Valdeolletas rindieron un particular homenaje.

La trayectoria de Freddy Simon es bien distinta pero igualmente reconocida, convertido en un referente de la ginecología en el municipio para distintas generaciones familiares y con 30.000 partos a sus espaldas. Nacido en una aldea amazónica del norte de Bolivia, estudió Medicina en San Andrés y pronto se trasladó a España a ampliar estudios en la Complutense de Madrid y en la Universidad de Granada. En Marbella creó el departamento de Ginecología de la entonces recién inaugurada Clínica Marbella, donde organizó un gran equipo de comadronas. En la actualidad sigue prestando servicios en QuironSalud Marbella. «No hay palabras y no es un tópico, no las hay. Llegué en el 76 cuando en este pueblo había tres (policías) municipales. Había venido alguna vez de vacaciones y me pareció lindo. Me gustó, trabajé, conocí gente estupenda. Me enamoré de Marbella y aquí me moriré», señalaba emocionado el homenajeado, que contó en el acto con el respaldo de compañeros de profesión y hasta tres generaciones de mujeres que han sido pacientes durante su larga trayectoria profesional.